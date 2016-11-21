الأمين العام للناتو يطالب الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها فى مجال الدفاع

إسطنبول- د ب أ- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين إنه على الدول الأعضاء في الحلف الإيفاء بالتزاماتها المتمثلة في إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على ميزانيات الدفاع، وذلك بعدما تحدث هاتفيا مؤخرا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وكان ترامب قد طالب خلال حملته الانتخابية جميع الدول الأعضاء بإنفاق نسبة الـ2%، محذرا من أن دعم أمريكا لحلفائها يمكن أن يكون مشروطا بهذا الالتزام .

وقال ستولتنبرغ في قمة بإسطنبول، عقب أن تحدث مع ترامب الجمعة الماضية “إنني متأكد تماما من إنه حتى مع الإدارة الجديدة، سوف نحظى بإدارة ملتزمة تماما تجاه حلف الناتو”.

وأضاف “لقد أعرب عن دعم القوى للناتو” ولكن قال ستولتنبرج إنه يتفهم مطالب الرئيس الأمريكي المنتخب بتقاسم الحمل بصورة عادلة.

وقال “إذا كنا نتوقع أن يفي الأمريكيون بوعدهم بالدفاع عنا، فيجب علينا أن نتأكد من أننا نفي بالتزامانا”.

ومع ذلك، فان مطالبه بزيادة الانفاق على ميزانيات الدفاع يمكن أن تمثل مشكلة لبعض دول الاتحاد الأوروبي، التي يجب أيضا أن تتأكد منالإبقاء على نسبة عجز موازناتها متوافقة مع قواعد بروكسل.