الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستعد لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في القدس

رام الله- الأناضول – قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية تستعد لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة، في القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، إن المخطط الجديد يهدف الى “فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وزيادة عدد المستوطنين اليهود فيها والاستيلاء على مزيد من الأرض”.

وذكر البيان أيضاً أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، كثفت من عمليات شق الطرق الالتفافية الخاصة بالمستوطنين في الضفة الغربية، “بحجة الحد من الاحتكاك مع الفلسطينيين”.

وأدانت “الخارجية”، الفلسطينية استمرار البناء الاستيطاني، وقالت إنه يمثل “اغلاقاً للباب نهائياً أمام الحلول السياسية للصراع″.

ويطالب الفلسطينيون بوقف كامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.