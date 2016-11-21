قيادي في “فتح”: وجهنا دعوات لـ”حماس″ و”الجهاد الإسلامي” لحضور المؤتمر السابع

رام الله - الأناضول – قال محمود أبو الهيجا، الناطق باسم المؤتمر السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن حركته وجهت دعوات لكافة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لحضور مؤتمر الحركة السابع، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وقال أبو الهيجا، إن “حركة فتح تتبع تقليداً يتمثل بتوجيه الدعوات لكافة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي لحضور جلسة افتتاح المؤتمر”.

وأوضح أن اللجنة التحضيرية، وضعت اللمسات الأخيرة للمؤتمر المقرر عقده في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله وسط الضفة الغربية.

وأشار أبو الهيجا إلى أن وفوداً رسمية وحزبية “عربية ودولية، صديقة لحركة فتح، ستحضر جلسة الافتتاح”.

وعن وجود صعوبات لحضور المشاركين في المؤتمر، من خارج الضفة الغربية، قال القيادي في “فتح” إن حركة حماس في قطاع غزة “تعهدت بتسهيل خروج كافة الأسماء المشاركة، كما أن التصاريح من الجانب الإسرائيلي صدرت لعدد من الأعضاء، وأخرى ننتظر صدورها، ونحن نأمل أن تصدر كاملة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال فايز أبو عيطة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في غزة، إن نحو 40 من أعضاء الحركة، غادروا اليوم إلى مدينة رام الله للمشاركة في المؤتمر على أن يغادر الأعضاء الآخرون البالغ عددهم 350 شخصاً، سيغادرون على دفعات خلال الأيام المقبلة.

وأكد أبو عيطة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، لم تعترض على خروج الوفد.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة افتتاح المؤتمر السابع لـ”فتح” في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن تتولى اللجنة التحضيرية رئاستها، ليتم خلالها انتخاب رئيس للمؤتمر ومقرري جلسات.

وتستمر أعمال المؤتمر السابع على مدى 4 أيام، وفي يومه الثالث يتم الترشح للمناصب القيادية في الحركة (اللجنة المركزية والمجلس الثوري)، على أن يتم الاقتراع في اليوم الرابع (الأخير).

وحددت لجنة التحضير للمؤتمر، الأعضاء المشاركين، بـ1400 عضواً، يمثلون الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني.

وعقدت حركة “فتح” مؤتمرها السابق، في أغسطس/آب 2009، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة “حماس″ على قطاع غزة.

وتسيطر “حماس″ على غزة، فيما تدير حركة “فتح” التي يتزعمها عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.