تيريزا ماي تعد بـ”استراتيجية صناعية جديدة” لتعزيز الاقتصاد البريطاني

لندن - د ب أ – وعدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين بـ”استراتيجية صناعية جديدة” لتعزيز الاقتصاد البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي، ولنشر الثروة على الاسر الاكثر فقراً.

وقالت ماي في مقتطفات مسبقة من كلمتها أمام اتحاد الصناعة البريطاني، الذي يمثل نحو 190 ألف من المؤسسات التجارية: “سوف تكون استراتيجيتنا الصناعية الحديثة طموحة بالنسبة للعمل التجاري وطموحة بالنسبة لبريطانيا”.

وأضافت: “إن الامر يتعلق بتقدم الحكومة وليس بتراجعها، والبناء على نقاط القوة لدينا، ومساعدة بريطانيا في التغلب على التحديات طويلة الأمد في اقتصادنا، والتي أعاقتنا لفترة طويلة للغاية “.

وقالت ماي إنها ترغب في “توفير فرص عمل ونمو اقتصادي لكل مجتمع وركن من أركان البلاد”.

وأعلنت ماي عن زيادة قدرها نحو ملياري جنيه استرليني (47ر2 مليار دولار) سنوياً، في الاستثمارات الحكومية في البحث والتطوير “لضمان استمرار الأنشطة التجارية البريطانية في طليعة الاكتشاف العلمي والتكنولوجي”.