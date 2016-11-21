كيري: كافة الأطراف اليمنية “أعلنت التزامها” بتجديد وقف الأعمال العدائية

صنعاء - الأناضول – قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن جميع الأطراف في اليمن التزمت بتجديد وقف الأعمال العدائية، الذي بدأ السبت الماضي لفترة أولية قدرها 48 ساعة.

وتزامنت تصريحات كيري، مع إعلان المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، لتلفزيون “العربية”، انتهاء هدنة الـ48 ساعة، وعدم تمديدها لانتفاء شروط التمديد.

وذكر كيري، في بيان نشره الحساب العربي الرسمي للخارجية الأمريكية على “تويتر”: “أرحب بإعلان كافة الأطراف في اليمن التزامها بتجديد وقف الأعمال العدائية، الذي بدأ السبت الماضي، لفترة أولية قدرها 48 ساعة”.

وأضاف: “أطالب كل الأطراف بالالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي سيسمح بتوصيل الإغاثة الإنسانية وسيساعد على استئناف مباحثات السلام”.

وأشار كيري، إلى أن “الولايات المتحدة تقف بجوار شعب اليمن، وتدعم بشدة جهود مبعوث الأمم المتحدة (إسماعيل ولد الشيخ) للوصول لاتفاق شامل باستخدام خارطة الطريق أساسا للحوار”.

وقال: “ندرك أن الوصول لحل مستقر ودائم يتطلب تنازلات، ونشجع كل الأطراف للسعي لحل وسط، يركز على صالح بلدهم ومستقبل أفضل لشعب اليمن”.

ولا يُعرف من هي الأطراف التي أعلنت التزامها بتجديد وقف الأعمال القتالية، ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة اليمنية أو الحوثيين.

ويسعى كيري، إلى تطبيق بنود اتفاق مسقط، الذي رعاه، الإثنين الماضي، بين جماعة أنصار الله “الحوثيين”، والتحالف العربي، والوصول إلى مشاورات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في صنعاء قبيل حلول العام 2017.