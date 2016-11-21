وزير الداخلية: احباط اعتداء جديد في فرنسا واعتقال سبعة اشخاص

باريس- أ ف ب – اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاثنين، عن “احباط اعتداء جديد” في فرنسا خلال عملية لمكافحة الارهاب تمت ليل السبت الاحد في ستراسبورغ (شرق) ومارسيليا (جنوب)، واسفرت عن اعتقال سبعة اشخاص بالاجمال.

وتتفاوت اعمار المعتقلين بين 29 و37 عاما، ويحملون جنسيات فرنسية ومغربية وافغانية. وجرت المداهمات في اطار تحقيق فتحته نيابة مكافحة الارهاب منذ “اكثر من ثمانية اشهر” كما قال الوزير. وكانت اجهزة الاستخبارات لا تعرف ستة منهم، وابلغ بلد شريك عن مغربي تم اعتقاله.