طهران: ترامب سوف يكون معتدلاً كلما اقترب من البيت الأبيض

طهران - د ب أ – أعربت الحكومة الإيرانية عن اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سوف يتصرف على نحو أقل تشدداً مما كان يلوح به خلال حملته الانتخابية.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاثنين في طهران: “سوف يكون معتدلاً كلما اقترب من البيت الأبيض”.

وأضاف أنه خلال المعركة الانتخابية يتم التحدث كثيراً في كل مكان، ولكن بعد تولي المنصب يعود جميع المرشحين إلى العقلانية.

وأشار أيضاً إلى أن خطاب ترامب لم يكن فقط ضد إيران، ولكنه كان أيضاً ضد أوروبا والتجارة العالمية والدين وحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأعرب قاسمي عن تشككه في امكانية قيام ترامب بالغاء الاتفاق النووي لعام 2015، موضحاً أن هذا الاتفاق يعد اتفاقاً عالمياً ومعترفاً به من جانب الأمم المتحدة ولا يمكن إلغاءه بسهولة من جانب رئيس دولة بمفرده.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي: “ولكننا أيضاُ مستعدون لمواجهة أسوأ الاحتمالات وسوف نتخذ إجراءات بمثابرة وفقاُ لمصالحنا القومية”.