مقتل 8 “حوثيين” في مواجهات مع القوات الحكومية في تعز

اليمن - الأناضول – قال مصدر عسكري يمني، إن 8 من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قتلوا الإثنين، إثر مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، وسط البلاد.

وقال العقيد الركن، منصور الحساني، الناطق باسم الجيش الوطني في تعز، إن “مسلحي الحوثي وقوات صالح قاموا قبيل انتهاء موعد هدنة التحالف العربي (اليوم الياعة 09:00 ت.غ)، بمهاجمة مواقع للجيش الوطني والمقاومة في موقع الدفاع الجوي غربي تعز، فتم صدهم وقتل 8 منهم”.

ولم يذكر المصدر ما إذا كانت المواجهات قد أسفرت عن خسائر لدى الجيش والمقاومة، كما أنه لم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين حول الأمر نفسه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، في تصريحات نقلتها عنه قناة “العربية” السعودية، أن “الهدنة انتهت ولن يتم تمديدها”.

وكان التحالف العربي قد أعلن ظهر السبت الماضي، عن هدنة في اليمن لمدة 48 ساعة شريطة التزام الحوثيين والقوات الموالية لهم (قوات صالح) بها، على أن يتم تمديدها تلقائياً.

وشهدت الـ 48 ساعة الماضية سلسلة خروقات، اتهم كل طرف الآخر بارتكابها أو التسبب بها.

وإضافة إلى الخروقات الكبيرة، قال عسيري في تصريحات الأحد، إن جماعة الحوثي لم ترسل بعد ممثليها إلى مدينة “ظهران الجنوب”، وفقاً لإعلان الهدنة.

وفيما اتهمت الحكومة والتحالف الحوثيين بارتكاب أكثر من 450 خرقاً للهدنة، اتهم الحوثيون التحالف بارتكاب 114 خرقاً.

وساهمت الهدنة في تراجع طفيف للأعمال القتالية، ففي حين استمرت المعارك كالعادة في مدينة تعز، وسط اليمن، تراجعت الهجمات الحوثية والصواريخ الباليستية وكذلك الطيران على الشريط الحدودي، كما اختفت الغارات عن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

ومن المتوقع أن يؤدي انهيار الهدنة إلى انهيار اتفاق مسقط الذي رعاه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونص على وقف إطلاق النار حتى انطلاق مشاورات سلام أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمناقشة خارطة الطريق الأممية، وكذلك الاتفاق على حكومة وحدة وطنية في صنعاء، قبيل نهاية العام الجاري 2016.