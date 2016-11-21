مصادر: الشرطة التركية تعتقل سياسياً كردياً مخضرماً في الجنوب الشرقي

دياربكر - رويترز – قالت مصادر أمنية، إن الشرطة التركية اعتقلت الاثنين سياسياً كردياً مخضرماً ورئيس بلدية في إقليم ماردين في جنوب شرق البلاد في أحدث عمليات اعتقال للأكراد في إطار حملة واسعة على المعارضة منذ انقلاب فاشل في يوليو تموز.

واعتقل أحمد ترك (74 عاماً) -الذي انتخب للمرة الأولى عام 1973 نائبا عن ماردين في البرلمان الوطني واستمر نائباً حتى 2015- في منزله فيما وصفته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأنه يأتي ضمن “تحقيق مستمر في الإرهاب”.

واعتقلت السلطات أمين إيرماك الرئيس المشارك لبلدية حي في ماردين. وعزلت السلطات الاثنين الأسبوع الماضي في إطار حملة أسفرت حتى الآن عن عزل ما لا يقل عن 34 رئيس بلدية منتخباً في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية بسبب الاشتباه في صلاتهم بمسلحين.

وذكرت المصادر أن سبعة مسؤولين من الإدارة المحلية في المنطقة اعتقلوا أيضاً.

واعتقلت السلطات زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي قبل أسبوعين مما فجر إدانات دولية لحملة متزايدة على المعارضة في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان.