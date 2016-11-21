العبادي: قريباً سنرفع العلم العراقي في الموصل

بغداد – د ب أ – أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين، أن القوات العراقية سترفع قريباً العلم العراقي وسط مدينة الموصل.

وقال العبادي في خطاب متلفز بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، إن “القوات العراقية سترفع قريباً العلم العراقي فوق مدينة الموصل”، وشدد على عدم السماح “لداعش بالعودة إلى المناطق المحررة”.

وأضاف :”هناك متطوعون في نينوى سيتولون مسك الملف الأمني، والقوات الأمنية ستستمر بالدفاع عن الأهالي، ولن نسمح لداعش بالعودة إلى العراق”.