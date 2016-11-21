المرصد: طائرات التحالف تقصف منطقة للنازحين شمال الرقة

القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين، بأن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا جراء ضربات نفذتها طائرات التحالف على منطقة يتواجد بها نازحون في شمال مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

ووفقاً للمرصد فإن الضربات أصابت موقعاً يتواجد به آلاف الأشخاص ممن نزحوا من ريفي الرقة الشمالي والشمالي الغربي، مع انطلاق عملية “غضب الفرات” التي تقودها “قوات سوريا الديمقراطية” بدعم من التحالف الدولي.

وأوضح المرصد أن النازحين قرروا افتراش العراء وليس دخول المدينة تخوفاً من الضربات الجوية التي قد تنفذها طائرات التحالف.