العاهل السعودي يلقي خطاباً أمام مجلس الشورى الشهر القادم

الرياض - د ب أ – يفتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر كانون أول/ديسمبر المقبل، أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الاثنين، فإن خطاب الملك “سيتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية”.

وأكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على أهمية الخطاب “وما يحمله من رسائل مهمة لمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسياساتها الاقتصادية”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي ليس له أي سلطات فعلية، ويقتصر دوره على تقديم توصيات إلى مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.

ومجلس الشورى في السعودية يماثل مجلس الشيوخ في دول أخرى، إلا أن الملك هو من يقوم بتعيين أعضائه.