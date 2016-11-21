برلين تعبر عن ارتياعها جراء قصف حلب

برلين – د ب أ -عبرت الحكومة الألمانية، عن ارتياعها جراء الغارات الجوية الشديدة التي ينفذها النظام السوري على مدينة حلب.

وجددت برلين مطالبتها روسيا بوقف العنف في حلب حيث قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين: “لولا الدعم الهائل الذي تقدمه روسيا للنظام ما استطاع مواصلة الحرب على أجزاء من شعبه بهذا القدر”.

ورأى زايبرت أن انهيار الرعاية الصحية بشكل شبه كامل شرقي حلب وقتل الأطفال هناك “وضع غير محتمل وغير مقبول”.

وشدد زايبرت على أن هناك حاجة ملحة لتحسين الوضع الإنساني في حلب.

وأدت غارات جوية لقتل الكثير من الناس في حلب في اليومين الماضيين.

وذكر الاتحاد السوري لمنظمات الإغاثة والرعاية الطبية، أن جميع المستشفيات في منطقة شرق حلب توقفت مؤقتاً عن العمل.

وقتل أكثر من 40 مدنياً بينهم العديد من الأطفال جراء العنف المتبادل بين قوات النظام السوري مدعومة من روسيا و جماعات المعارضة المسلحة.