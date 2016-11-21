وصول أول دفعة من قوات حفظ السلام اليابانية جنوب السودان بمهمة جديدة

جوبا – الأناضول – وصلت الدفعة الأولى من القوات البرية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، الإثنين، إلى جنوب السودان للمشاركة فى أنشطة حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية الرسمية أن “الدفعة الأولى، البالغة 130 فرداً تابعاً للقوات البرية، من وحدة قوامها، التي تساوي 350 جندياً يابانياً، وصلت البلاد لتحل محل القوات الحالية المتواجدة فى جنوب السودان، للإنخراط فى أعمال بناء الطرق والبنى التحتية الأخرى ضمن بعثة الأمم المتحدة لهذه الدولة الإفريقية”.

وأضافت الوكالة أن “المجموعة الأخرى ستغادر اليابان، خلال شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل، وسوف تتولى المجموعة الجديدة مهام عملها بمجرد أن ينتهي عمل المجموعة المتواجدة هناك يوم 12 من الشهر ذاته”.

ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تمنح اليابان قوات حفظ السلام العاملة خارج أراضيها، صلاحيات استخدام القوة لحماية المدنيين، وموظفي بعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك أنفسهم.

وفي السياق ذاته، قالت شيلا سميث خبيرة في الشــأن الياباني واختصاصية في مجريات السياسة الخارجية إن “خطوة إيلاء قوات الدفاع الذاتي، صلاحيات جديدة، تعتبر دليلاً قاطعاً عن ثقة الحكومة الكبيرة بإمكانيات هذه القوات”.

وأضافت في تصريح صحافي “هناك مخاوف لدى البعض أن تتسبب هذه الخطوة بخلق مشاكل جديدة، في ظل التوتر والصراع القائم في البلاد”.

والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة اليابانية إسناد مسؤوليات جديدة لهذه القوات، من بينها إنقاذ أفراد بعثة الأمم المتحدة، والمدنيين حال تعرضهم لأي هجوم، ولعب دور أكبر فى حماية معسكرات حفظ السلام الأممية، فيما كانت مسؤولياتها تقتصر فقط على بناء الطرق، والبنى التحتية الأخرى في البلد الغارق فى الحروب.