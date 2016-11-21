ثلاثة قتلى في انفجار أمام مستشفى حكومي ببنغازي الليبية

بنغازي - الأناضول – قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلين، وأصيب 18 آخرون بجروح، الإثنين، نتيجة انفجار أمام مستشفى الجلاء للحوادث، بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، تضاربت الأنباء حول أسبابه.

وقال مسؤول طبي، إن “مستشفى الجلاء استقبل جثامين شخص وطفلين حتى الآن، إضافة إلى 17 جريح بينهم أربعة أطفال، فيما استقبل مركز بنغازي الطبي، جريحاً واحداً نتيجة التفجير، الذي وقع ظهر اليوم، أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي”.

وذكر مسؤول أمني في المدينة، أن “التفجير الذي وقع أثناء خروج الأطفال من مدرسة مجاورة لم تعرف أسبابه حتى اللحظة، ما إذا كان بسبب تفجير سيارة مفخخة عن بعد، أو بسبب سقوط قذيفة صاروخية على إحدى السيارات المركونة في المكان”.

وتابع المسؤول الأمني، طالباً عدم ذكر اسمه: “الانفجار كان كبيراً، ودمر وأحرق العديد من السيارات في المكان، إضافة لأضرار مادية أخرى في المباني المجاورة”.

وأشار إلى أن “وحدة الهندسة العسكرية تقوم بالتحقيق لمعرفة نوع المفجر وأسباب الانفجار، وستقدم بعدها تقريراً بذلك”.

والثلاثاء الماضي، جرح 15 مدنيا في انفجار سيارة مفخخة أمام إحدى المتنزهات في بنغازي، فيما شهدت المدينة خلال الفترة القليلة الماضية عدة حوادث تفجر لسيارات مفخخة، آخرها تلك التي انفجرت أمام مجمع للمقاهي في منطقة الكيش، وسط المدينة، وأودت بحياة ستة قتلى؛ بينهم الناشط السياسي المعروف المحامي محمد بوقعقيص.

كما تشهد بنغازي (ثاني أكبر المدن الليبية) معارك مسلحة بين القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، من جهة، ومجلس شورى ثوار بنغازي، وتنظيم أنصار الشريعة من جهة أخرى، فضلاً عن وجود تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي في المدينة.

وارتفعت وتيرة تلك المعارك قبل أيام أسفرت عن تقدم قوات الجيش والسيطرة علي مواقع جديدة.