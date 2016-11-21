ناصر القصبي يترك برنامج “آراب جود تالنت”.. وهذا هو السبب

لندن – القدس العربي:

أعلن الفنان السعودي ناصر القصبي إنسحابه رسمياً من الموسم الجديد لبرنامج المواهب (Arabs Got Talent) الذي تبثه قناة “أم بي سي”، وكشف لجمهوره عن السبب وراء ذلك.

وقال القصبي إن السبب يعود لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد “العاصوف” في نفس توقيت تصوير البرنامج.

ونشر الفنان السعودي صورة لزملائه في لجنة التحكيم العميد علي جابر والفنانة نجوى كرم والفنان أحمد حلمي، ووجه لهم رسالة قال فيها: “بالفعل أخطر ثلاثي وحشتوني كثير وانسحابي من البرنامج اضطراري بسبب مسلسل العاصوف سأفتقدكم كثيراً”.

وأضاف: “الجميله نجوى.. الشرير علي.. الحبيب أحمد.. أحبكم كثيراً و سأفقدكم أكثر.. وموسم قادم ونجاح مبهر بطلتكم الرائعه ان شاء الله”.