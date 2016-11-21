ما هي النصيحة التي قدمها محمود عبد العزيز لياسمين صبري؟

لندن – القدس العربي

كشفت الفنانة المصرية الشابة ياسمين صبري عن النصيحة التي تلقتها من الفنان العملاق الراحل محمود عبد العزيز عندما مثلت أمامه أول أعمالها وذلك في مسلسل “جبل الحلال” عندما قدمت فيه دور ابنته.

واستعادت ياسمين ذكريات أول لقاء لها معه، بقولها: “تقدمتُ لاختبار أداء من أجل المشاركة في مسلسل “جبل الحلال” ولم أكن أعرف أحدا في الوسط الفني، وفوجئت بأنه تم ترشيحي للدور وأن هناك موعدا لكي أقابل محمود عبد العزيز، بالفعل جلست بعد ذلك معه، وتحدثنا سويا في أمور مختلفة، وعرفت أنه اسكندراني مثلي ، وفي نهاية اللقاء قالي لي: انتي ابنتي. ثم تم قبولي في الدور لأجسد دور ابنته في المسلسل”.

وكشفت الفنانة الشابة عن نصيحة الفنان الراحل لها وهي أن تبتعد عن الوسط الفني، حيث قالت: “كنتُ أشعر بالفعل أن محمود عبد العزيز كأنه واحدا من عائلتي، وأتذكر نصائحه جيدا التي قالها لي قبل دخولي الوسط الفني حيث نصحني كتير وطلب مني ألا أكمل في التمثيل خوفا علي من الوسط الفني وطلب مني أن أجد ظهرا لأستند عليه، فهو كان يعاملني حقا كابنته”.

وأكدت أنه كان أول من هنأها بعد نجاحها في مسلسل “طريقي” كما تحدث إليها بعد مشاكلها في مسلسل “الأسطورة”، وقال لها: “لازم تلتزمي أكثر حتى لو أنت المظلومة”.