صلاح عبدالله يتفاعل مع أزمة السكر في مصر 

القاهرة – القدس العربي

أكد الفنان المصري المعروف صلاح عبدالله تعاطفه مع حملات مواجهة الغلاء واستجابته للدعوات لمقاطعة شراء حلاوة المولد النبوي، بسبب ارتفاع أسعارها، لارتفاع أسعار السكر.

وأطلق الفنان عبدالله وسماً (هاشتاج) يحمل اسم (# بلاها _حلاوة_المولد)، وذلك في إطار الحملة الداعية للتخلي عن حلاوة المولد بسبب ارتفاع أسعارها.

وكتب عبد الله ساخرا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أعاني من مرض السكر من 25 سنة، ورغم عشقي لحلاوة المولد لكنني متضامن معكم، بلاها حلاوة المولد”.