استفتاء: سوزان نجم الدين أهم ممثلة عربية

القاهرة – القدس العربي:

أهدت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، التكريم الذي حصلت عليه من القناة الفضائية المصرية مؤخراً لاسم النجم الراحل محمود عبدالعزيز، مؤكدة حبها وتقديرها للجمهور المصري، وللفنان الراحل الذي كان مدرسة في أدائه وفنه بحسب وصفها.

وكانت سوزان قد حصلت على لقب أهم ممثلة عربية عن مجمل أعمالها في الاستفتاء الذي أجرته القناة الفضائية المصرية، واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر بمشاركة الجمهور بالتصويت لها بعد أن نالت إعجابه بأدوارها المتنوعة.

من جانبها توجهت سوزان بالشكر للقناة الفضائية المصرية، مؤكدة سعادتها بالمكانة المتميزة التي حققتها قى قلوب المصريين.