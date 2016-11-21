جيولوجي مصري يحول حديقة منزله إلى متحف للحفريات

القاهرة – رويترز:

في حديقة مترامية الأطراف بمنزل الجيولوجي المصري محمد الجزار توجد بقايا نباتات وحيوانات متحجرة كانت تدب فيها الروح قبل ملايين السنين.

ويجمع الجزار (70 عاما) صخورا وحفريات ومعادن منذ عقود ويعرض حاليا حصيلة ما جمعه في منزله بالقاهرة.

ومعظم الأشياء المعروضة في الحديقة جمعها الجزار أثناء رحلات بحثية.

ويفتح العالم الجيولوجي منزله حاليا للجمهور ليشاهدوا تلك الحفريات والصخور القديمة.

وقال محمد الجزار إنه استلهم فكرة تحويل فيلته إلى متحف بعد زياراته لأماكن مشابهة في المكسيك والبرازيل وروسيا.

وأضاف: “هناك الكثير من الناس ساعدوني في جمع هذه الصخور. بالطبع وأنا في مصر زرت أماكن كثيرة. زرت مناطق كثيرة وجمعت صخوراً من منطقة أبو رواش. جمعتُ صخور من بني سويف. من المنيا. أنا أجمع الصخور من بداية حياتي”.

والجزار تخرج في جامعة القاهرة قبل أن يتابع دراساته الجيولوجية في نيويورك. وهو يوفر جولات مجانية في فيلته حيث يُعَرِف الناس على مجموعته الكبيرة من الحفريات والصخور.

ويقول إنه يرغب في أن يصبح منزله مركزا تعليميا حيث يتوافد عليه حتى الآن زوار محليون وأجانب للتجول ومشاهدة ما به من حفريات وصخور.

وأضاف “جميع الصخور الموجودة هنا من صنع الطبيعة، ولم يتدخل بها الانسان، لكني أحببت أن أجري مقارنة بين فن الطبيعة وفن الإنسان فوضعت بعض التماثيل الحجرية المصنوعة بالحجر حتى نجري المقارنة بين الفنين”.

وتضم مجموعة الجزار ما يزيد على 500 قطعة ويأمل أن يتمكن من الاستمرار في زيادتها مع متابعته لدراساته الخاصة بالأرض والبحث عن مزيد من عينات الصخور والحفريات خلال جولات قادمة.

ويأمل العالم الجيولوجي المصري أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير في 2017 أن يضم قسما خاصا بالحفريات يُعرض فيه التراث المصري الثري منها.