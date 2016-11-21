رئيسا قبرص التركية واليونانية يجتمعان لإحراز تقدم بشأن مباحثات السلام

أثينا – د ب أ – أجرى رئيسا قبرص اليونانية والتركية مفاوضات الاثنين بشأن عدة قضايا إقليمية في سويسرا ،حيث ناقشا أحد القضايا التي يجب التوصل لحل بشأنها من أجل تشكيل دولة اتحادية في الجزيرة المنقسمة.

وقد التقى رئيس قبرص اليونانية نيكوس أناستاسيادس برئيس قبرص التركية مصطفي اقينجي، في منتجع مونت بيلرين السويسري لتحديد الأراضي التي سوف تعود للقبارصة اليونانيين ، بعد أكثر من 40 عاماً من احتلال القوات التركية .

ويطالب القبارصة اليونانيون بأن يتم تحديد الحدود الداخلية المستقبلية بصورة واضحة على الخرائط.

وقال مصادر مقربة من المباحثات إن القبارصة الأتراك قدموا حتى الآن لائحة من المبادئ التي يجب أن تحكم تخطيط الحدود .

وفي حال توصل أناستاسيادس واقينجي لاتفاق في اليوم الثاني والأخير من جولة مباحثاتهما الحالية في سويسرا ، سوف يتم عقد مؤتمر يشمل اليونان وتركيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبريطانيا ، التي كانت مستعمرة لقبرص فى السابق.

وسوف تتناول المباحثات الإطار الأمني لقبرص الاتحادية ، ويمكن أن يتم إجراؤها مطلع كانون أول/ديسمبر المقبل ، إذا توصل أناستاسيادس واقينجي لاتفاق في مونت بيلرين.