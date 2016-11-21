في تركيا.. فرقة موسيقية تحتفل بقص شعرِكَ

قرقلر إيلي - الأناضول

كوسيلة لجذب عدد أكبر من الزبائن، وإشباع رغبات المترددين على صالون حلاقته، اتفق الحلاق التركي “أراي يلدز″، في ولاية قرقلر إيلي شمال غربي البلاد، مع فرقة موسيقية لعزف ما يطلبه الزبائن من مقاطع فنية.

وأطلق يلدز الذي يمتلك 15 عاما في مهنة الحلاقة، هذه الفكرة قبل خمسة أشهر، في بلدته “لولا بورغاز″، تحت اسم “حلاقة طيبة على أنغام الموسيقى”.

وفي حديث لـ”الأناضول”، أكد يلدز أن ثمة زيادة كبيرة طرأت على عدد زبائنه منذ اطلاقه فكرته.

وأضاف قائلا: “الفكرة أثبتت نجاحا لم أتوقعه إطلاقا، لدرجة أن من كان يأتي لحلاقة الشعر والذقن في يوم واحد، صار يخصص يوما للشعر ويوما آخر للذقن”.

وأرجع يلدز سبب ذلك، إلى “إعجاب زبائنه بالموسيقى المعزوفة، وحبهم لآلة الساز(آلة وترية تركية تشبه العود)، وما توفره لهم من جو مليء بالهدوء والطمأنينة”.

وأعرب الحلاق التركي عن بالغ سروره لاستحواذ فكرته على إعجاب كبير من الزبائن، ما أشعره بأنه “قدم شيئا كبيرا لبلدته” وفق تعبيره .

من جانبه، علَق أردينش حاجي، أحد الزبائن المترددين على صالون “يلدز″، على فكرة الحلاقة على أنغام موسيقى الساز، قائلا، “الفكرة أعجبتني جدا، جعلتني أترك حلاّقي الذي أتردد عليه منذ قرابة 15 عاما”.

وأضاف، “فور جلوسي على كرسي الحلاقة، أشعر بسكينة من طابع آخر، وأحس أنني أتخلص من أثقال التعب والأرهاب الذي واجهته طوال يومي”.

وتمنى حاجي، أن يواصل حلاقه الجديد يلدز فكرته لسنوات طويلة، ولا يتراجع عنها أبدا.

بدوره، أعرب عدنان بلطة، أحد أفراد الفرقة الموسيقية عن بالغ سعادته لنجاحه مع فرقته في إدخال السرور على نفوس مواطني بلدته.