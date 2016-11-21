علماء كوريون جنوبيون يكتشفون جزيئا جديدا يعالج مرض “الزهايمر”

سول – دب أ

اكتشف مجموعة من العلماء الكوريين الجنوبيين، جزيئا جديدا من الممكن استخدامه لعلاج مرض الزهايمر، بحسب ما أعلنه مختبر العلوم التابع للدولة الاثنين.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن الاكتشاف من الممكن أن يساعد في تقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب العصبي في المستقبل.

ويشار إلى أن مرض الزهايمر هو اضطراب يتميز بأعراض القصور الإدراكي تتمثل في وجود عجز في التعلم وفي الذاكرة. ويرجع هذا القصور الإدراكي إلى ضمور الدماغ، الناتج عن تلف عصبي وتشابكي متقدم.

ونقلت “يونهاب” عن المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا القول، إن الفريق برئاسة كيم يونج-سو ويانج سيونج-هون، اكتشف أن الجزيء الذي يحمل اسم “Necrostatin1- “، يخفف من موت خلايا الدماغ ويقلل من ضعف الادراك.

ويوجد في كوريا الجنوبية وحدها ما يقدر بنحو 700 ألف شخص، يعانون من الخرف، مع توقعات بارتفاع العدد إلى مليون في عام 2024.