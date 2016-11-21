إنتر يفرض تعادلا قاتلا على ميلان في ديربي الغضب

ميلانو (إيطاليا) – دب أ

سجل إيفان بيريسيتش هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه إنتر لانتزاع تعادل بطعم الفوز 2 / 2 من مضيفه ميلان في ديربي مدينة ميلانو (ديربي الغضب) الأحد في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

وحرم إنتر بتلك النتيجة ميلان من الانقضاض على المركز الثاني، بعدما أصبح رصيده 26 نقطة في المركز الثالث ، بفارق الأهداف خلف روما (الوصيف)، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتفع رصيد إنتر إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى نهاية اللقاء.

وبادر الأسباني خيسوس فيرنانديز سوسو بالتسجيل لمصلحة ميلان في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل أنتونيو كاندريفا لإنتر في الدقيقة .53

وواصل سوسو تألقه في المباراة، بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 58، قبل أن يدرك بيريسيتش التعادل لإنتر في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

يذكر أن هذا هو التعادل الثالث والخمسين في تاريخ مواجهات الفريقين، مقابل 61 انتصارا لإنتر و51 فوزا لميلان.

وكانت جماهير ميلان قامت قبل انطلاق المباراة بتكريم سيلفيو بيرلسكوني رئيس النادي الذي حضر إلى مدرجات ملعب (سان سيرو) المعقل التاريخي لإنتر وميلان بعد فترة من الغياب إثر خضوعه لجراحة في القلب رغم نصائح الأطباء بعدم التواجد هناك.

ورفع مشجعو ميلان صورة لبيرلسكوني برفقة الألقاب العديدة التي توج بها الفريق طوال 30 عاما قضاها النادي تحت رئاسته.

وربما يكون هذا هو الديربي الأخير لميلان تحت قيادة بيرلسكوني، الذي يجري مفاوضات حاليا من أجل بيع معظم أسهم النادي لمجموعة من المستثمرين الصينيين.

وبدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين ولكن دون خطورة على المرميين، قبل أن تشهد الدقيقة العاشرة الفرصة الأولى لإنتر عن طريق جيفري كوندوجبيا، الذي تابع ركلة ركنية نفذها مارسيلو بروزوفيتش من الناحية اليمنى، ولكنه سدد ضربة رأس غير متقنة علت العارضة بقليل.

وكاد إيفان بيريسيتش أن يفتتح التسجيل لإنتر في الدقيقة 14، بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى مرت من الجميع، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، دون مضايقة من أحد، ولكنه وضع الكرة في منتصف المرمى ليمسكها جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان بثبات.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، وإن ظل إنتر الأكثر استحواذا على الكرة، وأهدر بيريسيتش فرصة محققة في الدقيقة 24، عقب تلقيه تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق دانيلو دي أمبروزيو، ولكنه سدد ضربة رأس افتقدت للدقة لتخرج الكرة بجوار القائم الأيمن.

وسدد كوندوجبيا ضربة رأس أخرى من متابعة لركلة ركنية من الناحية اليسرى في الدقيقة 26 ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

أحكم إنتر قبضته على مجريات المباراة، وحاصر ميلان في منتصف ملعبه، وسدد أنتونيو كاندريفا من خارج المنطقة في الدقيقة 29 ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

استشعر ميلان الحرج، وبدأ مبادلة إنتر الهجمات، وسدد جياكومو بونافنتورا من على حدود المنطقة في الدقيقة 30، ولكن الكرة ذهبت في أحضان سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر.

حاول إنتر استخدام سلاح التسديدات بعيدة المدى أمام التمركز الدفاعي الجيد لميلان، وسدد دي أمبروزيو من خارج المنطقة، ولكنها اصطدمت في الدفاع لتتحول إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وأجرى إنتر تبديله الأول في الدقيقة 37 بنزول جيسون موريلو بدلا من جاري ميدل المصاب.

وسدد ماتيا دي تشيليو لاعب ميلان من خارج المنطقة في الدقيقة، 40 ولكن هاندانوفيتش أمسك الكرة بسهولة، قبل أن يصوب كارلوس باكا تسديدة أخرى في الدقيقة 42 أمسكها حارس إنتر على مرتين.

وجاءت الدقيقة 43 لتشهد الهدف الأول لميلان عن طريق خيسوس فيرنانديز سوسو.

وقاد بونافنتورا هجمة عنترية لأصحاب الأرض، حيث انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه، في حراسة لاعبي إنتر، قبل أن يمرر الكرة إلى سوسو، الذي سدد من على يمين منطقة الجزاء تصويبة متقنة بقدمه اليسرى على يمين هاندانوفيتش، الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتسكن شباكه.

ولم تشهد الدقائق المتبقية للشوط الأول أي جديد لينتهي بتقدم ميلان بهدف سوسو.

اتسمت بداية الشوط الثاني بالإثارة والمتعة، حيث سدد بونافنتورا من داخل المنطقة في الدقيقة 49 ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وسدد مباي نيانج في الدقيقة 51 ولكن هاندانوفيتش كان لها بالمرصاد، قبل أن يرد إنتر بهجمة سريعة انتهت بتسديدة من كاندريفا أمسكها دوناروما على مرتين.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أدرك كاندريفا التعادل لإنتر بعدما تلقى الكرة من بيريسيتش، ليطلق بعدها قذيفة مدوية من خارج المنطقة على يسار دوناروما داخل الشباك.

ولم يهنأ إنتر بالتعادل طويلا، بعدما أعاد سوسو التقدم لميلان مرة أخرى عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وتلقى باكا تمريرة أمامية، لينطلق بالكرة من الناحية اليمنى قبل أن يرسل كرة عرضية زاحفة إلى سوسو، الذي راوغ جواو ميراندا لاعب إنتر بمهارة داخل المنطقة، قبل أن يسدد على يمين هاندانوفيتش لتعانق الكرة الشباك.

وأجرى إنتر تبديله الثاني في الدقيقة 65 بنزول يوتو ناجاتومو بدلا من كريستيان أنسالدي.

وأضاع بيريسيتش فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 67، حيث تلقى تمريرة أمامية من كاندريفا، ليسدد تصويبة أرضية زاحفة من داخل المنطقة، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأهدر ماورو إيكاردي فرصة مؤكدة لإنتر في الدقيقة 69، بعدما تابع تمريرة أمامية، انفرد على إثرها بالمرمى بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها مدافعو ميلان، ولكنه سدد الكرة بغرابة شديدة ضعيفة في يد دوناروما.

وأجرى ميلان تبديله الأول في الدقيقة 71 بنزول ماتياس فيرنانديز بدلا من باكا، ليرد إنتر بتبديله الثالث (الأخير) بنزول ستيفان يوفيتيتش بدلا من بروزوفيتش، ثم دفع فينشنزو مونتيلا مدرب ميلان بتبديله الثاني في الدقيقة 79 بنزول جيانلوكا لابادولا بدلا من نيانج.

ووقف دوناروما حائلا دون اهتزاز شباكه في الدقيقة 84 بعدما تصدى بفدائية لتسديدة إيكاردي التي تابع خلالها تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق بيريسيتش.

شدد إنتر من هجماته في الدقائق الأخيرة بغية إدراك التعادل، ليحقق غايته في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع بعدما أحرز بيريسيتش الهدف الثاني للضيوف.

وتابع بيريسيتش ركلة ركنية نفذها جواو ميراندا من الناحية اليمنى، حيث قابلها جيسون موريلو برأسه، لتتهيأ الكرة أمام اللاعب الكرواتي، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك، وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2.