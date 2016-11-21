موراي يتأهب للاحتفال بالموسم الأكثر نجاحا في مسيرته حتى الآن

لندن – دب أ

بعد أن قدم الموسم الأكثر نجاحا في مسيرته باعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين إثر الفوز على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي البطولة الختامية بالعاصمة البريطانية لندن ، لا شك أن النجم البريطاني بات متفرغا الآن للتفكير في مراسم احتفاله مع عائلته والمقربين له في الساعات القليلة المقبلة.

وأنهى موراي الموسم في صدارة التصنيف العالمي التي انتزعها من ديوكوفيتش ، الذي أحكم قبضته عليها طوال 122 أسبوعا ، بعد أن تغلب عليه 6 / 3 و6 / 4 في نهائي البطولة الختامية الأحد.

وكان اللقب هو التاسع لموراي في الموسم كما كان الفوز هو الرابع والعشرين له على التوالي ، ليتوج باللقب الخامس على التوالي في البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

وقال موراي 29/ عاما/ بعد احتفاله الهادئ بالفوز في مباراة أمس “بالطبع أرغب في محاولة البقاء (في الصدارة). وصلت إليها بعد مجهود هائل في الأشهر الخمسة أو الستة الماضية”.

وحقق موراي أمس انتصاره الحادي عشر مقابل 24 هزيمة في سجل المباريات التي جمعته مع ديوكوفيتش ، وقال إنه سبق له “خسارة العديد من المباريات المهمة أمامه”.

وأضاف موراي “هذه المباراة كانت مهمة للغاية ، ونجحت في الفوز بها رغم صعوبتها ، وخاصة في النهاية”.

ولم يدل موراي ، الحائز على ثنائية بطولة ويمبلدون والذهبية الأولمبية هذا الموسم ، بأي توقعات بشأن طول فترة بقاءه بالصدارة لكنه اكتفى بقول إن هذا الإنجاز على الأقل يشكل حافزا له قبل موسم 2017.

وأضاف موراي “أعرف أن الحفاظ على الصدارة صعب للغاية ، فقد وصلت إليها بعد تقديم موسم هائل.. كما أنني حسمت إنهاء الموسم فيها من خلال مباراة واحدة. وتكرار هذا في الموسم المقبل يبدو في غاية الصعوبة. ولكنني بالطبع سأكون متحمسا للصراع من أجل البقاء بالصدارة”.

وتابع “بطولات جراند سلام تعد أكثر ما يدفعني للعمل الجاد وأكثر ما يحمسني. عندما أبدأ التدريب في كانون أول/ديسمبر ، أتدرب وتركيزي موجه نحو أستراليا المفتوحة”.

وأشار موراي إلى أنه لم يكن يستطيع أن يحلم بأكثر مما حققه خلال الموسم المنقضي.

وقال “هذا أفضل ختام ممكن للموسم. كانت مباراة كبيرة ومهمة للغايةأمام منافس واجهته عدة مرات في مباريات مهمة خلال مسيرتي. ربما يكون هو أقوى منافس لي في مسيرتي.. كان هذا الفوز مهما للغاية بالنسبة لي ، وكانت مباراة كبيرة في ختام الموسم”.