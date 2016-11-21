تركيا تمنع نوابا أوروبيين من لقاء صلاح الدين دميرتاش

أدرنة- أ ف ب- منعت السلطات التركية الاثنين نوابا أوروبيين من لقاء زعيم اكبر حزب موال للاكراد صلاح الدين دميرتاش الموقوف في اطار تحقيق حول “الارهاب”، وفق ما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس.

وانتظر النواب العشرة المنتمون إلى الحزب الاشتراكي الأوروبي برئاسة رئيسهم البلغاري سيرغي ستانيشيف طويلا عند مدخل سجن ادرنة في شمال غرب البلاد قرب اسطنبول حيث يعتقل دميرتاش منذ مطلع الشهر.

وقال ستانيشيف في مؤتمر صحافي أمام السجن “انه ليس وحيدا، ان اسرتنا السياسية متضامنة معه”، واصفا اعتقال دميرتاش بانه أمر “مشين” ويشكل “اشارة سياسية سيئة من جانب السلطات التركية”.

وتأتي هذه الزيارة بعد اكثر من اسبوعين من اعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيغين يوكسيكداغ بتهمة ممارسة أنشطة “ارهابية” على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وأثار اعتقالهما انتقادا أوروبيا شديدا وساهم في تصاعد التوتر بين انقرة وبروكسل، مع اعلان الرئيس رجب طيب أردوغان انه يعتزم اجراء استفتاء في شأن استمرار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ولم يستبعد ستانيشيف “تجميد المفاوضات كاشارة سياسية” في اتجاه تركيا، معتبرا انه لا يمكن حصول “تسويات” بالنسبة الى معايير الانضمام.

واتهم النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي هسيار اوزوي الذي كان موجودا ضمن الوفد الاثنين، السلطات التركية بـ”عزل” المسؤولين المعتقلين الموالين للاكراد.

وبعد محاولة الانقلاب منتصف تموز/ يوليو، نفذت الحكومة التركية حملة تطهير واسعة لم تستهدف فقط المشتبه بضلوعهم بالمحاولة بل ايضا مسؤولين سياسيين ووسائل اعلام معارضة.