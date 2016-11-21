رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن يطالب برلين بفتح اتصال مع ترامب بأسرع ما يمكن

برلين- د ب أ- طالب فولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الحكومة الألمانية بفتح اتصال مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأسرع ما يمكن.

وخلال تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة “بيلد” الألمانية، أعرب السفير الألماني السابق في واشنطن، عن اعتقاده بضرورة تقريب المواقف الأوروبية من ترامب “ولن يتحقق ذلك بالجلوس هنا، بل بالذهاب إلى واشنطن ونيويورك والحديث إلى هذا الرجل”.

يذكر أن ترامب يرغب في أن يزيد الأوروبيون من استثماراتهم في الدفاع الذاتي، وقال إيشنجر: “لا يجب أن ننفصل عن أمريكا لكن يجب أن تكون هناك عملية تحرر (من التبعية)”.

واختتم إيشجنر تصريحاته بالقول: “يجب أن تعنى أوروبا بأمر نفسها، ولا ينبغي أن يكون هذا خبرا سيئا” ولفت إلى أنه سيكون من الخطأ التام أن تنتظر السياسة الأوروبية الأخبار الواردة من واشنطن.