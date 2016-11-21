الجيش اليمني: مقتل 30 مسلحا “حوثيا” في غارات للتحالف غربي البلاد

مأرب- الأناضول- أعلن الجيش اليمني، الإثنين، مقتل 30 مسلحاً من جماعة أنصار الله “الحوثيين” غربي البلاد، في غارات للتحالف العربي، بعد ساعات من انتهاء هدنة مفترضة بين الطرفين.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، التي تخوض المعارك في المناطق الغربية للبلاد، إن “طيران التحالف العربي استهدف 30 عنصرا حوثيا، كانوا مجتمعين شرق مدينة ميدي، التابعة لمحافظة حجة، ما أدى لمقتلهم”.

وأضاف المركز في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الطيران دمر أيضا آلية عسكرية للحوثيين، من النوع المسمى محليا حميضة، على متنها 8 حوثيين”، دون ذكر تفاصيل حول مصير الحوثيين.

وبحسب المركز: “دمر الطيران أيضاً دبابة وعربتين عسكريتين في نفس المنطقة، ظهر اليوم”.

وأعلن التحالف العربي، ظهر الاثنين، انتهاء هدنة الـ 48 ساعة التي أعلنها السبت الماضي في اليمن، وعدم تمديدها.

وقال المتحدث باسم التحالف، أحمد عسيري، في تصريحات نقلتها قناة “العربية” السعودية، إن “الهدنة انتهت ولن يتم تمديدها”.

وكان التحالف العربي قد أعلن ظهر السبت الماضي، عن هدنة في اليمن لمدة 48 ساعة شريطة التزام الحوثيين والقوات الموالية لهم (قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح) بها، على أن يتم تمديدها تلقائياً.

وشهدت الـ48 ساعة الماضية سلسلة خروقات، اتهم كل طرف الآخر بارتكابها أو التسبب بها.

يذكر أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، ذكر في بيان نشره الحساب العربي الرسمي للخارجية الأمريكية على “تويتر”: “أرحب بإعلان كافة الأطراف في اليمن التزامها بتجديد وقف الأعمال العدائية، الذي بدأ السبت الماضي، لفترة أولية قدرها 48 ساعة”.