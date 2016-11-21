تنظيم الدولة يعلن المسؤولية عن هجوم على مسجد شيعي في كابول

القاهرة- د ب ا- اعلن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، عبر وكالة “أعماق” الذراع الإعلامي له على شبكة الانترنت، المسؤولية عن هجوم على مسجد شيعي في كابول أسفر عن مقتل 30 شخصا.

وقالت وكالة أعماق “هجوم استشهادي شنه أحد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية استهدف حسينية شيعية (ضريح) في العاصمة كابول”.

وكانت وزارة الداخلية الافغانية قد ذكرت في وقت سابق أن 30 من المصلين قتلوا واصيب 40 اخرون في الهجوم على مسجد باقر العلوم.

وكان تنظيم الدولة، الذي يكفر الشيعة، قد اعلن في وقت سابق المسؤولية عن هجوم وقع في مطلع تشرين اول/ اكتوبر الماضي استهدف ضريحا في كابول قتل 14 شخصا واصاب 30 اخرين.