حكم نهائي بسجن فلسطينية 15 عاما بتهمة “طعن” مجندة إسرائيلية

رام الله- الأناضول- أصدرت محكمة إسرائيلية، الإثنين، حكما نهائيا بالسجن 15 عاما على فلسطينية؛ إثر إدانتها بتهمة “طعن” مجندة إسرائيلة، و”محاولة طعن” أخرى، العام الماضي، حسب “نادي الأسير الفلسطيني” (غير حكومي).

رام الله- الأناضول- أصدرت محكمة إسرائيلية، الإثنين، حكما نهائيا بالسجن 15 عاما على فلسطينية؛ إثر إدانتها بتهمة “طعن” مجندة إسرائيلة، و”محاولة طعن” أخرى، العام الماضي، حسب “نادي الأسير الفلسطيني” (غير حكومي).

وخلال بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، نقل النادي (المعني بالدفاع عن المعتقلين الفلسطنيين في سجون الاحتلال) عن محمد شاهين محامي ميسون موسى (22 عاماً) إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، غرب رام الله، حكمت على ميسون بالسجن 15 عاماً.

وأوضح مراسل “الأناضول” أن الحكم الصادر الاثنين نهائي؛ حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية غير قابلة للطعن.

و”ميسون” من محافظة بيت لحم، وسط الضفة الغربية، واعتقلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلة في 26 يونيو/ حزيران 2015؛ إثر اتهامها بتنفيذ عملية طعن لمجندة وإصابتها بـ”جروح خطيرة”، ومحاولة طعن أخرى، على حاجز “بلال بن رباح”، والمعروف إسرائيليا بحاجز “قبة راحيل”، شمالي بيت لحم.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

وضمن هذه المواجهات نفذ فلسطينون عمليات طعن بحق عناصر من الجيش والشرطة الإسرائيليتين، بينما نفذ مستوطنون يهود عمليات دهس طالت فلسطينيين.