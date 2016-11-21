وزير الداخلية الفرنسي يعلن إحباط عملية إرهابية في البلاد بعد اعتقال سبعة أشخاص

باريس- د ب أ- أعلنت الحكومة الفرنسية الاثنين أن أجهزة الأمن اعتقلت سبعة أشخاص وأحبطت بذلك هجوما إرهابيا كان من المخطط تنفيذه في البلاد.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف أن وكالة الاستخبارات الداخلية أحبطت هجوما إرهابيا “كان يتم التخطيط لتنفيذه لبعض الوقت على أراضينا”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعرضت فرنسا لعدد من الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين بما ذلك سلسلة هجمات منسقة بالعاصمة باريس في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي راح ضحيتها 130 شخصا فضلا عن هجوم في مدينة نيس الساحلية أودى بحياة 86 شخصا.

واعتقلت أجهزة الأمن الفرنسية ليلة السبت سبعة أشخاص في مدينتي ستراسبورغ ومارسيليا في إطار تحقيقات لمكافحة الارهاب يجريها مكتب الادعاء في باريس.

وأثارت الاعتقالات المخاوف من احتمال أن يكون سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ هو هدف تلك الهجمات.

ويجتذب المهرجان قرابة مليوني زائر سنويا، ومن المقرر افتتاحه يوم الجمعة المقبل، حسبما افادت شبكة “فرانس بلو ألزاس″ الاخبارية.