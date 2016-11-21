كيري يخالف القوانين المغربية اثناء زيارته مراكش

الرباط ـ”القدس العربي”: أثارت صورة لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري على هامش مشاركته في قمة المناخ التي نظمت في مراكش، وهو يزور أحد محلات الزرابي (السجاد) التقليدية موجة من التساؤلات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول طبيعة الكيس الذي يحمله المسؤول الأمريكي بيده اليسرى.

واعتبر العديد من رواد “فيسبوك” المغاربة أن الصورة التي نشرتها السفارة في الرباط، على صفحتها الرسمية تظهر كيري وهو يحمل كيسا بلاستيكيا، تعد مخالفة للقانون المغربي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح تموز/ يوليو الماضي، والذي يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها، وتصديرها، وتسويقها واستعمالها.

وكتب أحد المعلقين “أظن أن قانون منع الأكياس البلاستيكية لا ينطبق على السيد كيري، فهو فوق القانون”.