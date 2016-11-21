قوات النظام السوري تتقدم داخل أحياء حلب الشرقية وخشية دولية حيال المدنيين





حلب- أ ف ب- حققت قوات النظام السوري وحلفاؤها تقدماً في عمق الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في مدينة حلب، في وقت يثير التصعيد العسكري مخاوف دولية حول مصير المدنيين المحاصرين.

وأعلن منسق المساعدات الانسانية لدى الامم المتحدة ستيفن اوبراين الاثنين ان “قرابة مليون سوري يعيشون حاليا تحت حصار” أطراف النزاع في سوريا.

وأشار اوبراين امام مجلس الامن الدولي الى “زيادة كبيرة” منذ عام في استخدام هذا “التكتيك العنيف”، خصوصاً من قبل النظام السوري.

ومنذ العام 2012 شكّلت مدينة حلب ساحة معارك محورية في النزاع السوري، ومن شأن استعادة قوات النظام السيطرة على قسمها الشرقي ان يشكل ضربة قوية للفصائل المعارضة.

ووصف السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو رايكروفت الاثنين القصف على شرق حلب بانه “همجي”، فيما ندد نظيره الفرنسي بـ “استراتيجية حرب شاملة لاستعادة حلب بأي ثمن”.

من جهتها، اتهمت السفيرة الاميركية سامنتا باور 12 عميداً وعقيداً سوريا بالاسم بأنهم أمروا بشن هجمات على اهداف مدنية او بتعذيب معارضين.

وقالت باور “لن تدع الولايات المتحدة من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الاعمال يختبئون خلف واجهة نظام الاسد (…) يجب ان يعلموا بان انتهاكاتهم موثقة”.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لـ “وكالة فرانس برس″ “حققت قوات النظام وحلفاؤها من روس وايرانيين ومقاتلين من “حزب الله” اللبناني تقدماً استراتيجياً ليل الاحد بسيطرتها على القسم الشرقي من حي مساكن هنانو”، مشيرا الى استمرار “الاشتباكات العنيفة” بين الطرفين الاثنين.

وأفاد مراسل لـ “فرانس برس″ في شرق المدينة بقصف “هستيري” متواصل على احياء عدة منذ العاشرة صباحا بوتيرة كثيفة. وأحصى المرصد مقتل خمسة مدنيين على الاقل جراء القصف.

واستأنفت قوات النظام الثلاثاء قصفا جويا ومدفعيا غير مسبوق على الاحياء الشرقية، مستهدفة أبنية سكنية ومرافق طبية عدة، ما تسبب بمقتل اكثر من مئة مدني وفق المرصد.

وبدأت قوات النظام هجوما بريا على احياء حلب الشرقية في 22 ايلول/سبتمبر الماضي، توقف اثر اعلان روسية هدنتين متتاليتين من جانب واحد.

وأوضح عبد الرحمن ان التقدم في مساكن هنانو “هو الاول من نوعه داخل الاحياء الشرقية منذ سيطرة الفصائل المعارضة عليها”.

أهمية “رمزية”

وأضاف “لهذا الحي رمزية كبيرة باعتباره اول حي تمكنت الفصائل من السيطرة عليه في مدينة حلب قبل التوسع الى بقية الاحياء”.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية القريبة من دمشق الاثنين ان الجيش تمكن من “اقتحام مساكن هنانو، أهم وأكبر معقل للمسلحين في الأحياء الشرقية”، ومن “كسر خطوط دفاعهم الأولى في الحي”.

ونقلت عن خبراء عسكريين أنه في حال تمكن الجيش من السيطرة بشكل كامل على مساكن هنانو، فإنه “يسقط نارياً أحياء الإنذارات والحيدرية وأرض الحمرا”، وهو ما اكده المرصد السوري.

وتحدث عضو المكتب السياسي في “حركة نور الدين زنكي”، ابرز الفصائل المقاتلة في حلب، ياسر اليوسف لوكالة فرانس برس عن “معارك محتدمة” في الحي.

واوضح ان قوات النظام “حاولت فجرا التقدم برا في حي الشيخ نجار في شرق المدينة وحي الشيخ سعيد جنوبا” من دون ان تنجح.

ويجمع محللون على ان معركة حلب اشبه بـ”معركة تحديد مصير”، ومن شان نتائجها ان تحسم مسار الحرب السورية المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات والتي اوقعت اكثر من 300 الف قتيل.

ويثير التصعيد العسكري الحالي مخاوف المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين المحاصرين.

وأعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد عن تشاؤمه ازاء الوضع في سوريا. وقال “بعدما اتخذت روسيا وإيران قرارا بدعم الأسد في حملته الجوية الوحشية (…) من الصعب أن نرى طريقة لكي تحافظ المعارضة المعتدلة والمدربة على موقعها لوقت طويل” في حلب.

“كارثة” انسانية

وحذر المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، الذي أجرى محادثات في دمشق الاحد وغادرها الاثنين، من ان الوقت “ينفد”. وقال “نحن في سباق مع الزمن” حيال الوضع في شرق حلب.

ورأى انه “بحلول عيد الميلاد وبسبب تكثف العمليات العسكرية، قد نشهد تدهوراً لما تبقى في شرق حلب ويمكن ان ينزح حوالى 200 الف شخص الى تركيا، ما سيشكل كارثة انسانية”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان ان “ليس هناك حاليا اي مستشفى قيد الخدمة في القسم المحاصر من المدينة”، موضحة ان خدمات صحية “لا تزال متوافرة في عيادات صغيرة”.

ورفضت دمشق الاحد اقتراحا عرضه دي ميستورا باقامة “ادارة ذاتية” لمقاتلي المعارضة في الاحياء الشرقية، بعد انسحاب مقاتلي “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) منها.

وقال وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم بعيد لقائه دي ميستورا “قلنا له ان هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا”، مضيفا “نحن متفقون على خروج الارهابيين من شرق حلب (…) لكن لا يعقل ان يبقى 275 الف نسمة من مواطنينا رهائن لخمسة الاف، ستة الاف، سبعة الاف مسلح”.