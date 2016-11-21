الحريري يتوقع “عثرات” في طريق تشكيل حكومة جديدة في لبنان

بيروت- رويترز- قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الاثنين إن جهوده لتشكيل حكومة جديدة تواجه “عثرات”، مما يلقي بظلال من الشك على الآمال في تشكيل سريع لإدارة جديدة تخرج البلاد من الأزمة السياسية.

وكُلف الحريري بتولي رئاسة الوزراء قبل أكثر من أسبوعين، في إطار اتفاق سياسي شهد تقلد ميشال عون -وهو حليف لجماعة “حزب الله” الشيعية القوية المدعومة من إيران- الرئاسة التي كانت شاغرة لعامين ونصف العام بسبب الانقسامات السياسية.

وكانت بيانات متفائلة من الساسة المنافسين قد أنعشت الآمال بتشكيل الحكومة الجديدة قبيل حلول يوم الاستقلال الوطني الذي يحل غدا الثلاثاء.

لكن الحريري قال في تصريحات -تلقي بظلال من الشك في سرعة تشكيل الحكومة- بعد لقائه بعون اليوم “هناك بعض العثرات أصبح معروفا أين هي.. نأمل أن تحل”.

وأضاف “من يعّقد معروف فاسألوه” من دون أن يحدد من هي هذه الشخصية.

وتصاعد التوتر بين الزعماء المتنافسين حول توزيع الحقائب الوزارية وعدد الوزارات في الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات المثير للجدل والذي يتعين إقراره من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية في 2017.

ويحتاج لبنان بصورة عاجلة إلى حكومة فعالة للتصدي للمشكلات الاقتصادية والتنموية القائمة منذ فترة طويلة مثل تحسين البنية التحتية وتنظيم معالجة النفايات والاستفادة من الاحتياطيات البحرية للنفط والغاز.

وشل التوتر السياسي عملية صنع القرار وزاد المخاوف على استقرار لبنان. ولم يشهد لبنان انتخابات برلمانية منذ 2009.

وتفاقمت هذه التوترات جراء الحرب في سوريا، حيث تدعم إيران رئيس النظام السوري بشار الأسد سياسيا وعسكريا، وتمول السعودية المعارضة السياسية والجماعات المسلحة.

العلاقات السعودية

واليوم الاثنين أيضاً وجهت السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، الدعوة لعون لزيارتها.

ولبنان محور تنافس إقليمي بين السعودية وإيران. وفكت الرياض فيما يبدو ارتباطها بلبنان على مدار العام الماضي مع انشغالها على نحو متزايد بالصراع مع إيران في سوريا واليمن والعراق والبحرين.

وفي جميع هذه الحالات يدعم المتنافسان الإقليميان طرفين مختلفين.

وفي فبراير شباط ألغت الرياض حزمة مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني، ونصحت أيضا السعوديين كثيري الإنفاق بعدم زيارة لبنان الذي يعتمد بشدة على السياحة.

وتزامن هذا مع أزمة مالية في شركة سعودي أوجيه للإنشاء التابعة لعائلة الحريري الحليف الرئيسي للسعودية في لبنان.

وقال الأمير خالد الفيصل حاكم منطقة مكة ومستشار الملك خلال زيارة رسمية للبنان إن عون وعد بزيارة المملكة بمجرد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.