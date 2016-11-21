دار الافتاء الليبية تعلن مقتل الشيخ نادر العمراني بعد خطفه





طرابلس- أ ف ب- نعت دار الافتاء الليبية، أعلى سلطة دينية في البلاد، في بيان الاثنين أحد ابرز اعضائها الشيخ نادر السنوسي العمراني الذي كان خطف قبل اكثر من شهر من امام مسجد في طرابلس في ظروف غامضة.

وجاء في البيان “علمت دارُ الإفتاء ومجلس البحوث، مِن خلال تواصلهما مع الجهات المختصة، تاكيد مقتل فقيد السنة ومعاهدِها، وفقيدِ العلمِ والوطن، فضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدارِ الإفتاء، ومقرره، والامين العامّ لهيئة علماء ليبيا، ونائب رئيس رابطة علماء المغرب العربيّ، وعضو الرابطة العالمية للاحتساب”.

وقالت مصادر امنية في طرابلس انه لم يعثر حتى الان على جثة الشيخ القتيل.

ووصفت دار الافتاء الشيخ بأنه “وسطي”، مضيفة انه بسبب ذلك تربص له “الغلاة”. ودعت الى “القصاص”.

وأورد البيان ان الفقيد قتل “لا لذنبٍ إلّا لانّه كانَ يحمل لواءَ العلم في هذا البلدِ (..) ولِما كانَ عليه من الوسطيةِ في دعوتِه، ومنابذة الغلوِّ وأهلهِ، والتمسكِ بالحقّ، والثباتِ عليه، والدفاعِ عنه، فتربَّصَ به الغُلاة، مستندينَ على فتاوَى مضللةٍ مِن خارجِ البلاد”.

وأضاف “إنّ دار الإفتاء ومجلسَ البحوثِ لَيُطالبانِ بالقصاصِ والحدِّ مِن كلّ مَن شارَكَ وخطّطَ ودبّرَ للجريمةِ، إقامةً لشرعِ اللهِ، وردعًا لامثالِهم مِن المجرِمين”.

ويرأس دار الافتاء الشيخ المثير للجدل الصادق الغرياني، وهو معارض لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس والسلطة المنافسة لها في شرق ليبيا والمناهضة للاسلاميين.

وبعد خمس سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي لا تزال ليبيا غارقة في العنف وسط مازق سياسي.

وتهيمن على العاصمة الليبية حالياً مجموعات مسلحة عدة بولاءات سياسية ودينية متعددة، يتولى بعضها دور الشرطة او قوات الامن.