سفير سابق لبن علي يثير جدلا في تونس بتقبيله يد مارين لوبان
تونس – «القدس العربي» من حسن سلمان: تناقل العشرات من مستخدمي المواقع الاجتماعية في تونس صورة مثيرة للجدل لأحد رموز نظام بن علي وهو يقبل يد زعيمة التيار اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان، خلال مشاركته في أحد اجتماعاتها الحزبية استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية.
واستنكر النشطاء قيام سفير تونس السابق لدى اليونسكو المازري حداد بتقبيل يد زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» مارين لوبان المعروفة بعدائها الشديد للمسلمين والمهاجرين عموما في فرنسا، وسط ذهول الحاضرين.
وكتب المدوّن ياسين العيّاري «سفير بن علي في اليونسكو سابقاً، والذي خرج يشتم الثوار قبل هروب سيده بليلة واحدة، وخرج سابقاً علينا ليعطي دروساً في الوطنية ويدّعي كشفه للمؤامرات، تأملوه يلثم يد رئيسة الحزب الفاشي الفرنسي وظهره محني وهو يتعصر ذلاً ورخصاً. رب صورة لخصت دولة!».
وأضاف الناشط اسكندر الرقيق «المازري حداد يتذلل لأكبر امرأة عنصرية في اوروبا ويقبل يديها (…) كان الأجدر به ان يجثو على ركبتيه ويقبل رجليها، هل رأيتم البائد ابن النظام البائد ماذا هو مستعد أن يعمل؟».
وانتقد أحد مستخدمي «فيسبوك» ويُدعى فتحي من سماهم «أيتام فرنسا» مشيرا إلى الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ورموز عهديهما، وعلّق مستخدم آخر يُدعى وليد الوسلاتي بعبارة المفكر المصري مصطفى محمود «ليس كل من يثور لأجل الحرية… فبعضهم يرغب في تحسين شروط العبودية».
والمازري حداد هو بروفيسور في التاريخ وعلم الاجتماع في جامعة السوربون وسبق له التدريس لسنوات طويلة في عدد من الجامعات الفرنسية، وهو معروف بمواقفه المثيرة للجدل، حيث سبق له مهاجمة الثورة التونسية والتي اعتبر أنها مؤامرة قادها تنظيم «القاعدة» لإسقاط نظام بن علي.
تصرف غير لائق للشخص نفسه ..وطبعا هذا لا ينسحب على العرب او المسلمين في فرنسا وغيرها. بامكان اي انسان ان يرفع من قدره وقدر وطنه وامته. وبامكانه ان ينزل من قدره بمثل هذا التصرف الغريب. الإعلام الغربي سيستغل هذه الصورة مثلما استغل صورة المجند العراقي الذي قبل حذا العكسري الامريكي عام ١٩٩١ م بالكويت.
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- شأنه شأنها ، العنصرية والتطرف .
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- ” الرجل ” مفروض عربي مسلم . فأين للعروبة وللإسلام من ” أخلاق” و ” قيم ” اليمين المتطرف الفرنسي ؟ .
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- السيدة المتطرفة العنصرية تلك ، في عروقها تجري دماء الإستعمار الفرنسي لشعوب شمال إفريقيا ، وحيث أبوها كان ضابطا فرنسي من جماعة ” O. .A. .S. ” ، جماعة إرهابية عسكرية فرنسية كانت ترفض الإستقلال لشعوب شمال إفريقيا .
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-وهكذا فكل ركائز نظام سياسي مستبد أسقطته ثورة الربيع ، افتقدوا عذوبة حقبة الإختلاسات ، وصاروا يخشون ليلا ونهارا المحاسبة والمتابعة والمحاكمة والإعتقال وإرجاع ما سرق من اموال الشعب ، ويبثون الفوضى والفتنة في البلاد والعباد ، ويقولون ” نعل الله من أيقض الفتنة ” ، وان ” الثورة ( المضادة يعني ) كانت فتنة ” .
ومن قال أنه مسلم مؤمن،فالله يقول:ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقون لايعلمون. ويقول :يأيها الذين لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
يعز من يشاء ويذل من يشاء
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- السيد أبو أشرف .
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- بصفته الوضيفية فإنه يمثل أغلبية الشعب التونسي حتى ولو كانت متقاعدا عن الوضيفة الرسمية . الصفة تلزمه . وحسب اعتقادي فأغلبية الشعب التونسي مسلمة وعربية .
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- وطبعا من التونسيين من هم مسيحيين و يهودا وملحدين وغيرهم . اما الشخص الرئسمي فهو يمثل بالكاد أغلبية الشعب .
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*********اختياره ” للركوع ” أمام ممثلة التطرف والعنصرية الفرنسية ، كان يمكن أن يكون موقف شخصي لو لم يكون ” ممثل الشعب التونسي ” ********