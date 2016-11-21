﻿سفير سابق لبن علي يثير جدلا في تونس بتقبيله يد مارين لوبان

تونس – «القدس العربي» من حسن سلمان: تناقل العشرات من مستخدمي المواقع الاجتماعية في تونس صورة مثيرة للجدل لأحد رموز نظام بن علي وهو يقبل يد زعيمة التيار اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان، خلال مشاركته في أحد اجتماعاتها الحزبية استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية.

واستنكر النشطاء قيام سفير تونس السابق لدى اليونسكو المازري حداد بتقبيل يد زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» مارين لوبان المعروفة بعدائها الشديد للمسلمين والمهاجرين عموما في فرنسا، وسط ذهول الحاضرين.

وكتب المدوّن ياسين العيّاري «سفير بن علي في اليونسكو سابقاً، والذي خرج يشتم الثوار قبل هروب سيده بليلة واحدة، وخرج سابقاً علينا ليعطي دروساً في الوطنية ويدّعي كشفه للمؤامرات، تأملوه يلثم يد رئيسة الحزب الفاشي الفرنسي وظهره محني وهو يتعصر ذلاً ورخصاً. رب صورة لخصت دولة!».

وأضاف الناشط اسكندر الرقيق «المازري حداد يتذلل لأكبر امرأة عنصرية في اوروبا ويقبل يديها (…) كان الأجدر به ان يجثو على ركبتيه ويقبل رجليها، هل رأيتم البائد ابن النظام البائد ماذا هو مستعد أن يعمل؟».

وانتقد أحد مستخدمي «فيسبوك» ويُدعى فتحي من سماهم «أيتام فرنسا» مشيرا إلى الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ورموز عهديهما، وعلّق مستخدم آخر يُدعى وليد الوسلاتي بعبارة المفكر المصري مصطفى محمود «ليس كل من يثور لأجل الحرية… فبعضهم يرغب في تحسين شروط العبودية».

والمازري حداد هو بروفيسور في التاريخ وعلم الاجتماع في جامعة السوربون وسبق له التدريس لسنوات طويلة في عدد من الجامعات الفرنسية، وهو معروف بمواقفه المثيرة للجدل، حيث سبق له مهاجمة الثورة التونسية والتي اعتبر أنها مؤامرة قادها تنظيم «القاعدة» لإسقاط نظام بن علي.