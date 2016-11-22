﻿وزير دفاع ترامب المحتمل: إسرائيل قد تتحول إلى «دولة فصل عنصري» بسبب الاستيطان

لندن ـ «القدس العربي» من محمد جميح: نقلت صحيفة «جيروزاليــــم بوست» أمس تصريحات قديمة لجيمس ماتيس وزير الدفاع المحتمل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤكد فيها أن إسرائيل تبتعد عن حل الدولتين بخصوص النزاع العربي الإسرائيلي، وأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن تصبح إسرائيل دولة أبارتايد، حسب تعبيره.

وكان ماتيس قد قال في مؤتمر عن الأمن عقد في فلوريدا عام 2013 إن هناك مخاطر من تحول إسرائيل إلى دولة ابارتايد، وفصل عنصري، في حال تم تجاهل حل الدولتين، وتم الاستمرار في بناء المستوطنات.

وقال ماتيــــس «يجب أن يتــــم التعامل مع المسألة بشكل مباشر، يجب البحث عن طرق لجعل حل الدولتين المدعوم من قبل الجمهوريين والديمقراطيين ممكناً».

مؤكداً أن الاستمرار في بناء المستوطنات يعوق هذا الحل.

وذكر ماتيس أن الأمريكيين يدفعون ثمناً في العالم العربي نتيجة لدعمهم لإسرائيل، مؤكداً ان العرب المعتدلين يشعرون بالحرج من الوقوف علنا مع قوة لا تحترم الفلسطينيين.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد، إنه يبحث منح منصب وزير الدفاع إلى الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، المعروف بـ«عدائه الشديد» لإيران، والذي صرح مرة أن «إطلاق النار على بعض الناس يبعث على النشوة»، أثناء إشرافه على بعض العمليات في معارك الفلوجة عقب الغزو