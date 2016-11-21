﻿واشنطن تتهم 12 ضابطا سوريا بجرائم حرب وروسيا توسع قاعدة حميميم

واشنطن ـ موسكو ـ «القدس العربي» ـ وكالات: واصل النظام السوري، أمس الاثنين، قصف شرق مدينة حلب، وسط مخاوف دولية حيال المدنيين المحاصرين، في وقت تعتزم فيه روسيا «تعزيز البنية التحتية لقاعدتي حميميم وطرطوس.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن قصفاً «هستيرياً» بدأ منذ العاشرة من صباح أمس على أحياء شرق حلب بوتيرة كثيفة. وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل خمسة مدنيين على الأقل.

ويثير التصعيد العسكري الحالي مخاوف المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين المحاصرين، إذ أكد مصدر دبلوماسي أوروبي، رداً على سؤال حول أوضاعهم «إلى متى سيصمدون؟ لا شيء يأكلونه ولا مستشفيات والقصف لا يتوقف».

وحققت قوات النظام وحلفاؤها تقدماً في عمق الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وسط مخاوف دولية حول مصير المدنيين المحاصرين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، قوله إن «قوات النظام وحلفاءها من روس وإيرانيين ومقاتلين من حزب الله اللبناني، حققوا تقدماً استراتيجياً ليل الأحد بسيطرتها على القسم الشرقي من حي مساكن هنانو»، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الطرفين أمس.

واعتبر أن «التقدم في مساكن هنانو هو الأول من نوعه داخل الأحياء الشرقية منذ سيطرة الفصائل المعارضة عليها»، مشيراً الى أن لهذا الحي «رمزية كبيرة باعتباره أول حي تمكنت الفصائل من السيطرة عليه في مدينة حلب قبل التوسع إلى بقية الأحياء».

كذلك شنت قوات النظام السوري، هجوما برياً وجويا ًعلى مواقع المعارضة في جبلي التركمان والأكراد في ريف محافظة اللاذقية. وأفادت مصادر محلية، لوكالة « الأناضول»، أن مروحيات النظام ألقت براميل متفجرة على قريتي الكبانة والخضر في جبل الأكراد.

فيما اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور 12 عميداً وعقيداً سورياً بالاسم بانهم أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضين».

وقالت باور، أمام مجلس الأمن الدولي «لن تدع الولايات المتحدة من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الأعمال يختبئون خلف واجهة نظام الرئيس بشار الأسد. يجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة».

من جهة ثانية، أعلنت وكالة «سانا» السورية الرسمية للأنباء عن مقتل 10 مدنيين بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة» على قرية الصالحية في ريف الرقة الشمالي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن «طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي استهدفت معملا بسيطا لغزل القطن في قرية الصالحية، ما أدى إلى استشهاد 3 عمال وجميع أفراد أسرة مهجرة وتسكن في القرية مؤلفة من 6 أشخاص بينهم أطفال إضافة إلى أحد أبناء القرية».

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الشيوخ الروسي، فيكتور أوزيروف أن «روسيا تعمل على تعزيز البنية التحتية لقاعدتي حميميم وطرطوس»، مشدداً على أن «القوات الروسية في سوريا وجدت لتبقى هناك».

وتوقع، وفق ما نقلت عنه وكالة «نوفوستي» الانتهاء من الجهود الرامية لرفع كفاءة قاعدتي حميميم وطرطوس في غضون سنتين أو ثلاث.

وأضاف: «جئنا لسوريا لنبقى هنا فترة طويلة. ولذلك يعد رفع كفاء البنية التحتية في المطار نفسه وفي محيطه بشكل عام، مهمة يجب علينا أن نتولاها في المستقبل المنظور».

وأشار أوزيروف إلى إمكانية أن «تشمل إجراءات تحديث قاعدة حميميم الجوية، تجهيز المواقع في القاعدة بمعدات جديدة للاتصال اللاسلكي ووسائل الدفاع الجوي، وبناء مناطق سكنية وتكنولوجية جديدة ومرافق لضخ المياه وللصرف الصحي، بالإضافة إلى توسيع المنطقة المحظورة في محيط القاعدة».

وبشأن قاعدة طرطوس البحرية، لفت إلى «احتمال تحولها إلى قاعدة متكاملة تابعة للأسطول الحربي الروسي في غضون عام ونصف العام أو عامين، بعد التوقيع على الاتفاقية بشأنها والتصديق عليها».

من ناحية أخرى تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر اسم شركة مختصة بغاز الكلور والصودا مقرها الأردن مطبوعة على صواريخ قصف بها النظام السوري الأحياء المحاصرة في حلب.

وتبين أن الاسم يخص شركة عراقية كبيرة مسجلة في الأردن بصفة قانونية هي شركة الباحة، وهي مملوكة لمستثمرين عراقيين، وتعتبر من كبريات الشركات في مجال الكيماويات والصودا، التي أصدرت توضيحا صحافيا ينفي أي صلة لها بغاز الكلور المتعلق باستخدامات عسكرية لصالح النظام السوري.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة مفيد القعود بأن شركته لا تتعامل تجاريا أصلا مع النظام السوري.

كما نفى مصدر رسمي وحكومي أردني تحدث لـ»القدس العربي» وجود أي نشاط تجاري من أي نوع عبر الأردن مع الحكومة السورية. وشدد المصدر على أن النشاط التجاري مع سوريا متوقف تماما منذ إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين .

ووصف القعود صورة يظهر عليها اسم شركته على عبوات كلور سامة بأنها مفبركة ،مؤكدا في بيان نقلته صحيفة «عمون» الأردنية بأن منتجات شركته للسوق السورية تتم فقط مع برامج الأمم المتحدة حيث لا عقود من أي نوع مع النظام السوري.