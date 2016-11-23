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﻿متاهة

نورالدين بنبورحلة

Nov 22, 2016

أطيرُ إلى سحابٍ لا يرُدُّ حماقتي
أتمَرّن ُ مثل فراخ الطير على التحليق
تُلامسُ وجهي
رياحُ المساء التي عبرَتْ جوفَ المحيط
على جنبات هذا الليلِ
أبحث في مسالكَ موحشاتٍ
عن طريق لا أراه
ويرْأف بالجنون الليل
حين ينهضُ صبحي
مُتْرَفا بالأحلام حينا
ومُثْقَلا بالكوابيس أحيانا يُحيّيني
نتهامسُ كالأحِبّة ِ
ونشربُ ماءَ البحر سويّا
يشير علَيَّ أنِ افْتحِ البابَ
هي البابُ من كلماتٍ
أتَهجّاها
فتعْبرُ مُرّة حلْقي
يمد البحرُ موجَهُ لي
وأشرب ماءَ البحر وحدي
يناولني حرْفا
فتنْفتـحُ البابُ
على جذْوة نارٍ
وصوتٍ في الخلاء يقول لي
عمّ سؤالكَ يا مهيض الروح؟
كل المتاهات التي في سر هذا الحرفِ تبدأ بالضياع
كل القوافلِ
إنْ تَخَلَّفَ هَدْيُها،
أو ماتَ منْ عَطَشٍ
تحط رحالها فوق الرمال الحارقه.
عمّ سؤالكَ والصقيعُ كما ترى
لا يُنْبتُ الأشجارَ في الثُّكَنِ؟
إني
أفتش عن ملاذٍ في الكلام
يا سيد التيهِ المجاور للكلام أَجِرْني
أرضي التي كانت تداويني
بِنفْح ترابها سَقَطتْ
سَقَطتْ
كبيْتِ عاهرةٍ قديم.

٭ شاعر مغربي مقيم في باريس

﻿متاهة

نورالدين بنبورحلة

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1 COMMENT

  1. قصيدة جميلة جدا…تحية عالية للأستاذ نورالدين بن بورحلة…مزيدا من العطاء و التألق…دمت شاعرا متميزا

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