﻿تونس وضحايا الاستبداد وضرورة الحساب

الشهادات التي أدلى بها علناً ولأول مرة ضحايا نظام الاستبداد في تونس، تكشف عن «عالم سفلي» مسكوت عنه في العالم العربي، ولا نعرف عنه الكثير، كما يكشف عن حجم الجريمة المنظمة التي تمارسها بعض الأنظمة العربية ضد شعوبها، وهو ما يفتح الباب مجدداً عن سؤال ما بعد الاستبداد، الذي يتعلق بمن يعاقب المسؤولين عن هذه الجرائم؟ وهل يصح للثورة/ أو الثورات أن تعفو وتصفح عن رموز الجريمة بعد الإطاحة بنظام حكمهم؟

الشهادات التي صدرت عن معتقلين سابقين في تونس وناجين من نظام بن علي ليست سوى جزء من انتهاكات يشهدها العالمُ العربي من محيطه إلى خليجه، وإذا كان المحظوظون في تونس قد أتيح لهم أن يرووا ما شاهدوه في سجون بن علي فإن الآلاف وربما الملايين من البائسين غيرهم في العالم العربي لم يتمكنوا من رواية معاناتهم، ولم يجدوا من يستمع لهم أو يُنصف مظالمهم.

في الشهادات التي ألقى بها سجناء تونسيون على رؤوس الجمهور في العالم العربي، ثمة نساء ورجال تعرضوا وتعرضن للاغتصاب والتعرية والتعذيب والحرمان من النوم والأكل والشراب، إضافة الى ممارسة كافة الأعمال والممارسات التي تحط بالكرامة، وكثير من السجناء ماتوا تحت سياط سجانيهم، وهي انتهاكات تؤكد على أن التغيير في العالم العربي يجب أن يكون شاملاً وجذرياً، كما أنها توجب إعادة النظر في معايير «العدالة الانتقالية» التي يمكن أن تتضمن ما يتيح لبعض المجرمين الافلات من العقاب. سيدة من الناجيات قالت بأنَّ السفلة أجبروها بعد اغتصابها على أن تغسل فراشاً مضمَّخاً بالدم تبين أنه لسجين شهيد قضى تحت التعذيب، وبعدها أدخلوها على السجناء وهم عراة، ثم مرَّت بسجين آخر فطلب منها شربة ماء قبل أن يموت عطشاً هو الآخر، بينما لم تجرأ هي حينها على سقياه. وتقول بأنَّ الدماء التي غسلتها لا زالت تراها في أيديها كل يوم، وأنَّ روح الشهيد العطشان لا زالت تطاردها كل لحظة أينما حلت وحيثما ذهبت.

المرعب الآن في العالم العربي هو أن الانتهاكات التي حدثت في تونس قد تكون لا زالت قائمة في بلدان أخرى، وأن إفلات المذنبين من العقاب في تونس بحجة «الحفاظ على الدولة» وبحجة «العدالة الانتقالية» و»الصفح» قد يُشجع الكثير من رموز الاستبداد في دول أخرى على المضي في ما هم فيه، فحتى سقوط النظام – في أي بلد- لا يعني محاسبة رموز الاستبداد فيه، وهو ما يدفعهم للطمأنينة بأنهم سيفلتون من العقاب.

تونس هي النموذج الثوري الأول والأسمى في العالم العربي، ولذلك فان إفلات رموز الاستبداد من العقاب يعني أن النظام السابق بجذوره العميقة لا يزال موجوداً، ويعني أيضاً أن الأنظمة المستبدة الأخرى يمكن أن يفلت رموزها من العقاب، وهذا ما يدفع للمطالبة بأن يُحاسب الشعبُ في تونس الجناة، وأن يقتص الضحايا ممن ارتكبوا الانتهاكات بحقهم، وأن يحصل الضحايا – كل الضحايا – على التعويض المادي والنفسي اللازم تعويضاً لهم عن فترة الاستبداد المظلمة. بعد الشهادات المبكية التي استمع لها التونسيون والعالم عن حجم الإرهاب الذي تعرض له الأبرياء خلال فترة حكم الاستبداد لم يعد من الممكن القبول بعدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وليس من المتوقع أن يقبل الناس بترك رموز تلك الحقبة دون محاكمة ودون عقاب، كما أن محاكمتهم وعقابهم تستوجب أيضاً إبعادهم عن دائرة الحكم، وذلك لضمان أن لا يتكرر المشهد من جديد، ولو بعد حين. والحالُ في تونس ينسحب على غيرها، فالتغيير الحقيقي يجب أن يكون جذرياً.

كاتب فلسطيني