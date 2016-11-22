﻿«القدس العربي» تشهد زيارة أربعينية استشهاد الحسين في كربلاء

كربلاء ـ «القدس العربي»: اختتمت يوم الاثنين مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) في مدينة كربلاء جنوب بغداد، التي شاركت فيها جموع كبيرة من الزائرين العراقيين والعرب والأجانب، وسط تجاوزات كثيرة للإيرانيين.

وزارت «القدس العربي» مدينة كربلاء جنوب بغداد وشهدت جانبا من مراسم العزاء الحسيني الخاصة بأربعينية الحسين، التي تعتبر أهم مناسبة دينية للشيعة، الذين يحرصون على التواجد في كربلاء في هذه المناسبة، حيث يوجد فيها مرقد الإمام الحسين ورفاقه الذين استشهدوا في معركة الطف بكربلاء قبل نحو 1400 عام، والتي يتوافد إليها الزائرون من كل مكان داخل العراق وخارجه لحضور مراسم العزاء منذ أكثر من أسبوعين من موعد الزيارة. وتبلغ ذروة مراسم العزاء الحسيني عندما تصل مواكب الزائرين إلى مرقد الإمام الحسين وسط مدينة كربلاء، وسط الحشود الهائلة من الناس المتجمعين في شوارع المدينة، حيث تجتاز مواكب الزائرين القادمين من مناطق العراق وبعض الدول، وخاصة من إيران ولبنان وغيرها، الحشود في باحة مرقد الحسين وتدخل إلى قاعة المرقد لإلقاء التحية عليه وثم مغادرة المكان لإتاحة الفرصة للمواكب الأخرى للقيام بالمراسم نفسها، وسط رفع اللافتات والرايات الحسينية وتلاوة الترانيم والخطب والأشعار الحسينية التي تثير حماسة الزائرين وتشدهم للمناسبة.

وشاهدت الصحيفة مواكب تقديم الطعام والشراب المجاني تنتشر على امتداد الطريق المؤدي من المحافظات إلى كربلاء، وبعض الزائرين يحضرون مشيا على الأقدام من مسافات تتجاوز مئات الكيلومترات وخاصة من قبل العراقيين. ويؤكد بعض أصحاب المواكب الحسينية للصحيفة، إنهم يقدمون الطعام لثلاث وجبات طوال أيام الزيارة، وأن تغطية تكاليف تقديم الطعام وباقي الخدمات، يكون من تبرعات المواطنين مع بعض الدعم من العتبات العلوية والحسينية وبعض الدوائر الحكومية، وذلك رغم الضائقة المالية التي يعاني منها العراق هذه الأيام. ولا تقتصر الخدمات المقدمة مجانا للزائرين على الطعام فقط، بل توجد المئات من أماكن المبيت والحمامات الثابتة والمتحركة، من أجل استراحة الزائرين ومبيتهم أثناء تحركهم من مكان إلى آخر أثناء الزيارة.

وأكد الكثير من أهالي كربلاء لـ«القدس العربي» أن مناسبة الأربعينية هذا العام، تميزت بزيادة كبيرة في أعداد الزائرين الإيرانيين الذين ذكرت العديد من الإحصائيات أن عددهم تجاوز ثلاثة ملايين شخص. وتنتشر صور المراجع الإيرانية مثل الخميني وخامنئي في العديد من الأماكن اضافة إلى اللافتات باللغة الإيرانية. وقد تذمر أهالي كربلاء والكثير من الزائرين العراقيين، من المضايقات التي سببها ال يرانيون الذين يزاحمون باقي الزوار بشكل فض ويرتكبون الكثير من التجاوزات مستغلين تساهل السلطات معهم.

وذكر العديد من الزائرين العراقيين عدم ارتياحهم من تصرفات الزائرين الإيرانيين الذين يفترشون الأرض والحسينيات ويأكلون مجانا ويتعاملون بخشونة مع المواطنين دون احترام، إضافة إلى ارتكاب العديد منهم جرائم السرقة والتحرش بالنساء وعدم الالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية المشرفة على الزيارة، كما يقوم بعضهم ببيع المخدرات التي يجلبونها معهم من إيران.

ولاحظت الصحيفة وجود بعض العناصر الإيرانية من الباسيج التابع لـ«لحرس الثوري الإيراني» بالقرب من نقاط السيطرة الأمنية العراقية المنتشرة حول مداخل مدينة كربلاء والمدن التي يمر بها الإيرانيون.

من جهة أخرى ذكر بعض أصحاب محلات صرافة العملة في مدينة كربلاء لـ«القدس العربي»، إن الزوار الإيرانيين أدخلوا خلال زيارة هذا العام كميات كبيرة من العملات المزيفة إلى أسواق المدنية، وخاصة الدولار من فئة 50 دولارا، حيث يقومون بشراء السلع والبضائع من أصحاب المحلات الذين لا يعرفون أنها عملة مزورة إلا عندما يحضرون لتصريفها في محلات الصرافة.

وأكد اصحاب محلات الصرافة أن كميات كبيرة من العملة المزورة زادت عن 20 مليون دولار إضافة إلى عملات إيرانية مزورة، تم إدخالها هذا العام إلى الأسواق العراقية من إيران، مؤكدين قيام بعض العراقيين بإلقاء القبض على زوار إيرانيين يتداولون عملات مزورة وتم تسليمهم للأجهزة الأمنية. كما أشاروا إلى قيام شركات صيرفة بنصب أجهزة تبديل العملة وتقديم خدمات الاتصالات على طرق الزائرين، دون الحصول على موافقات السلطات العراقية.

وكانت الأجهزة الأمنية العراقية في سيطرة (درع الجنوب)، اعتقلت شخصا إيراني الجنسية وبحوزته عدد من القطع الأثارية العراقية وجوازات سفر مزورة. وأكدت المصادر الأمنية، أن «المعتقل أقر بمحاولة تهريب قطع آثاريه إلى مدينة مهران الإيرانية عبر محافظة واسط، تمهيدا لبيعهاعلى عصابات متخصصة بتجارة الآثار»، منوها إلى ”إحالة المتهم إلى التحقيق بعد التحفظ على القطع الأثارية المسروقة التي كانت بحوزته والتي تعود إلى العصر السومري.

كما تكرر هذا العام قيام عدد كبير من الإيرانيين باجتياز الحدود ودخول العراق بطرق غير قانونية، اعلنت السلطات العراقية القاء القبض على بعض منهم.

ويبدو أن قدسية مناسبة أربعينية الحسين لدى الشيعة والعراقيين عموما التي تطلبت تحشيد هائل لإمكانيات الحكومة العراقية والشعب العراقي، لم تمنع حصول بعض المنغصات والمشاكل وخاصة من قبل الإيرانيين الذين يزداد تغلغلهم كل عام بشؤون العراق، ومنها الزيارات الدينية، كما أن تساهل السلطات العراقية إزاء مخالفات الإيرانيين والاكتفاء بإعادتهم إلى بلدهم، قد شجع الكثير منهم على ارتكاب المخالفات.