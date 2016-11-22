﻿البدء بمحاكمة ناشطين احتجوا على الغلاء في الخرطوم

الخرطوم ـ «القدس العربي»: بدأت محكمة جنايات الخرطوم وسط العاصمة السودانية أمس بمحاكمة مجموعة من الشبان (معظمهم فتيات) تظاهروا سلميا ورفعوا لافتات رافضة للغلاء ولزيادة أسعار الدواء. وتطوعت مجموعة كبيرة من المحامين للدفاع عن هؤلاء الشبان.

وألقت قوات الأمن القبض على إحدى عشرة فتاة وثمانية شبان ليل أمس الأول في شارع المطار في الخرطوم وكانوا ينفذون وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة (في الفيس بوك) ودعت لها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي وتم إيداعهم قسم الشرطة وفتح بلاغات ضدهم حسب المادة 69 الإخلال بالسلام العام والمادة 77 الإزعاج العام.

وتم الاستماع الشاكي وهو جهاز الأمن وتم تأجيل الجلسة ليوم غد، وتم تأجيل محاكمة مجموعة أخرى من الشبان اعتقلوا صباح أمس بنفس حيثيات الاتهام.

وحسب المتهمين فقد تعرضوا للضرب والشتم بألفاظ نابية خاصة الفتيات. وأشارت إحدى المتهمات لتعرضها للعنف وتمزيق ملابسها أثناء القبض عليها.

ورافق المتهمين مجموعة من أفراد أسرهم ومن الناشطين الذين ساهموا بالإفراج عنهم بالضمان بعد القبض عليهم. وأبدت مجموعة من أمهات المتهمين رضاءهن التام مما قام به الشبان وأكدن خروجهن للشارع في المرة المقبلة مع الشبان. وأكدت مجموعة من المحاميات ينتمين إلى مجموعة (محاميات بلا حدود) تضامنهن التام مع كل المتهمين حتى الحصول على براءة كل المتهمين. وقالت إحدى المحاميات إن المعروضات عبارة عن لافتات مكتوب فيها (سلمية) و(لا لرفع الدعم عن الدواء) وأكدت تدافع المتطوعين من المحامين للدفاع عن الشبان.

وعلى صعيد متصل، واصل الشبان خروجهم للشوارع بالطريقة نفسها حاملين لافتات احتجاجية. وذكر ناشطون أن الاحتجاجات السلمية تكررت أمس بأمدرمان شارع العرضة وبمدينتي كسلا وبورتسودان بشرق السودان. وانتشرت دعوات في العديد من مجموعات (الفيسبوك) و(الواتساب) لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية تندد بالغلاء وزيادة أسعار الدواء.

و أثار قرار رفع الدعم عن الدواء وإعلان تسعيرة جديدة للأدوية في السودان بزيادة تجاوزت 200 ٪ ردود أفعال واسعة. وانتشر جدل ورفض تام لهذا القرار. وتداول السودانيون هاشتاغا يدعو لإلغاء قرار رفع الدعم عن الدواء وهاشتاغا آخر (الناس بتموت بسبب الدواء).

وحدد المجلس القومي للأدوية والسموم، وهو جهة حكومية مختصة بالدواء، أن الأسعار الجديدة تبدأ من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، لكن كثيرا من المواطنين أكدوا أن الصيدليات بدأت التعامل بالسعر الجديد منذ الآن.

وأعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان عددا كبيرا من قادة الأحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين، وذلك على خلفية دعوات وتحركات المعارضة لمناهضة قرار زيادة أسعار الوقود الذي أعلنته الحكومة أخيرا.

ووجدت هذه القرارات رفضا واسعا من المجتمع.

وعبّرت الأحزاب السياسية عن رفضها التام لهذه الزيادات، وخرج بعضها إلى الأسواق والساحات العامة لمخاطبة الجماهير والتعبير عن هذه الرفض، خاصة حزب البعث وحزب المؤتمر السوداني، ووصف حزب الأمة زيادة أسعار الدواء بـ(الطامة الكبرى).

وأصدر بنك السودان في مطلع هذا الشهر جملة من القرارات بهدف السيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية حدد بموجبها السعر الرسمي للدولار بـ15.80جنيه بالعملة المحلية بهدف تقليص الفارق مع السوق الموازي بعد أن كان 6.5 جنيه، لكن السوق الأسود ارتفع من جديد لأكثر من 17جنيها.

ووصف خبراء ومختصون الإجراءات التي ابتدرها البنك المركزي في السودان والمتعلقة برفع سعر الدولار بنسبة 130٪ مقابل الجنيه بالتحرير غير المعلن. وأوضحوا خطورة هذه الخطوة دون أن تتزامن معها إجراءات اقتصادية أخرى

وتتخوف الحكومة السودانية من تكرار شريط أحداث أيلول/ سبتمبر 2013 التي نتجت عن تحرير سعر الوقود وصاحبتها أحداث عنف وإفراط في قمعها من قبل السلطات، الأمر الذي أدى لسقوط عشرات القتلى قدرهم ناشطون بمئتي قتيل، بينما اعترفت الحكومة السودانية بسقوط أقل من ذلك العدد في تلك الأحداث.