الجزائر تتفوق على اليابان في سرعة ردم حفرة عملاقة وسط الطريق السريع بالعاصمة
الجزائر – «القدس العربي»: لا حديث للجزائريين هذه الايام إلا عن الحفرة. الحفرة العملاقة التي ظهرت وسط الطريق السريع بحي بن عكنون في العاصمة، الطريق الرابط بين غربي العاصمة وشرقها، تحول فجأة إلى كابوس ثم إلى تحدٍ ونكتة.
كل شيء بدأ الجمعة الماضي، الأمطار كانت تتهاطل على العاصمة منذ أيام بشكل متقطع، ولكنها أمطار جاءت متأخرة نوعاً ما، وجاءت أيضاً بعد صلاة استسقاء دعت إليها وزارة الشؤون الدينية، وفجأة انهار الطريق السريع ببن عكنون فاسحاً المجال أمام ظهور حفرة عملاقة سقطت فيها خمس سيارات، وتسببت في جرح العشرات، لتتحول هذه الحفرة العملاقة إلى الاهتمام الأول للجزائريين، فقد جعلت منها وسائل الإعلام الخبر الأول في كل نشراتها وطبعاتها، وسارع المسؤولون إلى معاينة الحفرة، وشرعت السلطات في أشغال الردم فوراً، خاصة وأن الطريق حيوي، ويعتبر شريان حياة بالنسبة لسكان العاصمة.
وفعلاً تمكنت السلطات بعد أقل من 48 ساعة من ردم الحفرة، وإعادة تزفيت الطريق السريع، وفتحه أمام حركة السير التي كانت قد تحولت إلى جحيم، وهو ما اعتبره البعض إنجازاً، مقارنة بما تحقق في اليابان قبل أيام، التي تمكنت أيضاً من ردم حفرة عملاقة، ولكن في وقت زمني أطول، في حين شكك البعض الآخر في الطريقة «المتسرعة» التي تمت بها عملية الردم، دون أي دراسة أو بحث لمعرفة سبب انهيار الطريق بهذا الشكل، والذي كادت فاتورته أن تكون أغلى بكثير.
ولكن الموضوع برمته تحول أيضاً إلى نكتة، من خلال تعاطي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، حيث انتقد البعض مبالغتها في التغطية التي منحتها للحفرة، فأحد الصحافيين سأل مواطناً بعد إعادة فتح الطريق: «ما هو شعورك وأنت تعبر فوق الحفرة»؟، وصحافية أخرى قبيل إعادة فتح الطريق تقول: «بعد قليل سيتم التدشين الرسمي لردم الحفرة»، بل إن وزير الثقافة الأسبق محيي الدين عميمور وجه رسالة شكر لقناة «النهار» لتغطيتها موضوع الحفرة وأشغال ردمها، والشيء نفسه فعله وزير الأشغال العامة بوجمعة طلعي.
وفتحت القضية الباب لسؤال تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماهي عما إذا كانت السلطات ستتحرك بالسرعة نفسها، لو كانت الحفرة قد ظهرت في مناطق البلاد الداخلية؟ وفي السياق نفسه دعت قناة المواطنين عبر كامل تراب الوطن إلى إرسال صور الحفر الموجودة في مدنهم من أجل عرضها على المشاهدين، في برنامجها المسمى «بدون تحفظ».
يجب وضع أنابيب بأسفل الحفرة أولاً قبل ردمها وذلك لتصريف المياه بعيداً عن الطريق بدلاً من تجمعه مرة أخرى !
ولا حول ولا قوة الا بالله
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- لان الحفرة في العاصمة .
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- عقبى ردم الحفرة الهائلة بين النظام والشعب ، ويقول الشعب كلمته في مصيره .
الكل مغشوش …و هدا لا يقع الا في بلاد العسكر …تبدير 1000 مليار دولار ما يناهز مشروع مارشال و عندما تسقط الامطار تجرف حتی الاسمنت ….ههههه
جنرالات عسكر الجزائر ومنذ 40 سنة يبددون ويهدرون عائدات الشعب المحروم والمقهور، من البترول والغاز، في تكديس الأسلحة وتمويل جمهورية الوهم لمعاكسة حقوق المغرب ومساره الديموقراطي التنموي، وأيضا في شراء ذمم بعض رؤساء الدول الإفريقية واللاتينية لمساندة الحركة الانفصالية المعلومة، وذلك عوض توجيهها لصالح الشعب الجزائري الشقيق المحروم من كل شيء والذي يظل حلمه الأكبر الهجرة إلى الضفة الشمالية بحثا عن حياة كريمة ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
لم يكن ينقص المشهد إلا دعوة اليابانيين والكوريين للإستفادة من تجاربنا وخبراتنا في ردم الحفر ..!!!
لقد هزلت حتى بدا من هزالها … كلاها وحتى سامها كل مفلس..!!!
يقول المثل الشائع: كثرة الهم تضحك
جنرالات عسكر الجزائر ومنذ 40 سنة يبددون ويهدرون عائدات الشعب المحروم والمقهور، من البترول والغاز، في تكديس الأسلحة وتمويل جمهورية الوهم لمعاكسة حقوق المغرب ومساره الديموقراطي التنموي، وأيضا في شراء ذمم بعض رؤساء الدول الإفريقية واللاتينية لمساندة الحركة الانفصالية المعلومة، وذلك عوض توجيهها لصالح الشعب الجزائري الشقيق المحروم من كل شيء والذي يظل حلمه الأكبر الهجرة إلى الضفة الشمالية بحثا عن حياة كريمة ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
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- الجزائر دولة جد غنية وهبابها الله سبحانه وتعالى بثروات هائلة .
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-أدعو الله العلي القدير أن يزيدها ثروات .
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- وأن ينجيها من اللصوص miltary made . .
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- تصوروا ضخامة الثروات التي اختلست سرقت وهربت ….تصوروا ماذا لو استثمرت تلك الثروات في مصلحة الشعب …..تصوروا ما مصير ثروات انفقت طيلة أربعون سنة في مصلحة لوبيات عالمية تتدخل في شؤون المملكة المغربية الداخلية ….
هذا الخسف ليس بسبب الأمطار انما هو خسف عادي يحصل في كل بلدان العالم خاصة البلدان المتقدمة كايطاليا وامريكا وردمه وإصلاحه لا يحتاج الى مجهود كبير خاصة اذا كانت الأرضية خالية من انابيب المياه والغاز والكهرباء حيث تصبح العملية سهلة وفي وقت قياسي.
إنتقاد المعلقين للعملية ليست في محلها هل تريدون ان تبقى الحفرة كما هي وتقطع الطريق ام إصلاحها أحسن .
على كل حال الطريق أصلحت وفتحت للمرور وهي تحت خذمة المواطنين الجزائريين.
الجزائر إلى الأمام
هذا حادث قد يقع في مختلف بلدان العالم. المقارنة مع ما وقع في اليابان لا تجوز. ومن يدري ما هي أسباب انهيار الطريق في البلد الأخير ؟ تسريع عملية ردم الحفرة وإصلاح الطريق حتمته زحمة المواصلات وقد تعتريه سلبيات ونواقص. لكن لا داعي للسخرية والاستهزاء.
الظهر أنهم كثروا الدعاء زيادة خلال صلاة الإستسقاء فبدل أن يهطل مطراً كما هو المراد هطلت السماء سيلاً من كثر الدعاء. الوسطية حلوة حتى في هذه الأمور!
تصوروا لو حدث ذلك في بلاد الخليفه اردوغان لراينا المديح لحامي الحمى والدعوات بطول العمر. يحيا شعب الجزائر
لو لم تردم الجفرة فى 48ساعة ..لسمعنا تعليقات أخرى..لا علينا..الحمد الله على اننا نستطيع اليوم قطع الجزائر من الشرق الى الغرب( رغم عيوب الطريق السيار) اى اكثر من 1200كلم فى اقل من 12ساعة…هل يعلم الاخوة ان ولاية سطبف مثلا.. ازدهرت خلال السنوات الاخيرة..( اكبر مصنع فى العالم فى الاجهزة الالكترومنزلية شيد فى سطيف…) ومن اسباب دلك انها اصبحت على بعد أقل من ساعتين فى الزمن من العاصمة..
هذا ليس الطريق السيار بل الطريق السريع الرابط بين بنعكنون وزرالدة