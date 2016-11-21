المغرب يحتج على مشاركة البوليساريو في اجتماعات أفريقية عربية في العاصمة الغينية
محمود معروف
الرباط – «القدس العربي» : احتج المغرب على مشاركة جبهة البوليساريو في اجتماعات افريقية عربية في العاصمة الغينية/ ملابو مما ادى الى تأجيلها الى موعد لم يحدد في وقت يواصل العاهل المغربي الملك محمد السادس جولته الافريقية والتي تشمل دولاً وقفت دائماً ضد المغرب الى جانب الجبهة.
وكان مقرراً بدء اجتماعات المجلس المشترك (وزراء الخارجية) للقمة العربية الإفريقية الرابعة، امس الاثنين في عاصمة غينيا الاستوائية «ملابو»، الا ان الوفد المغربي اعترض على مشاركة الجمهورية الصحراوية التي اعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1977.
ونجحت جبهة البوليساريو وداعموها في حصول «الجمهورية الصحراوية» على عضوية منظمة الوحدة الافريقية 1982 مما ادى الى انسحاب المغرب من المنظمة رسمياً 1984 وتقدم في ايلول /سبتمبر الماضي، بطلب الالتحاق بالاتحاد الافريقي، بعد 32 عاماً من انسحابه من العمل الافريقي المؤسساتي الجماعي، ومن المقرر ان تبت قمة افريقية تعقد في كانون الثاني/ يناير القادم في هذا الطلب الذي لقي ترحيباً افريقياً واسعاً. وعقدت القمة الافريقية العربية الاولى في القاهرة 1977، وكانت قمة بين منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية، الا ان القمم والاجتماعات الافريقية اللاحقة عقدت خارج اطار منظمة الوحدة الافريقية او الاتحاد الافريقي ليتسنى تغييب الجمهورية الصحراوية وحضور المغرب، مثل القمة الافريقية الاوروبية التي عقدت في القاهرة في أيار/ مايو 2000 والقمة الافريقية العربية الثانية في ليبيا 2010 والقمة العربية الافريقية الثالثة في الكويت 2013.
وكانت جبهة البوليساريو تسعى للمشاركة في هذه القمم الا ان المنظمين ولضمان مشاركة المغرب ونجاحها حرصوا على استبعادها، ويبدو ان الطلب المغربي للانضمام الإتحاد الافريقي، الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية، حسب ميثاق الاتحاد، احد مؤسسيه، شجع حكومة غينيا الاستوائية على دعوة الجمهورية الصحراوية رغم ان القمة الرابعة التي اجلت تقرر عقدها خارج الاطار المؤسساتي، اي ليست قمة للاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
واعلنت وزارة الخارجية الغينية الاستوائية، تأجيل القمة دون إبداء السبب الا انه نقل عن مسؤول غيني ان المغرب وقبل بدء القمة طالب بطرد مسؤولي جبهة البوليساريو، من القمة، واوضح أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، اعترض على مشاركة «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
واضاف أن «مزوار، احتج بشدة على وجود وفد الصحراء الغربية، في أعمال القمة، مما أثار ضجة في الاجتماع، تم على إثرها إعلان تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق من مساء اليوم (امس الاثنين)». وهو ما يعني ان جولة مشاورات بين الوفود انطلقت للبحث عن مخرج لهذا المأزق في وقت يواصل فيه العاهل المغربي الملك محمد السادس الشطر الثاني من جولته الافريقية التي بدأها في رواندا تنزانيا والغابون والسنغال في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي وبدء الشطر الثاني يوم الخميس الماضي في اثيوبيا ومدغشقر ويتوقع ان يقوم بزيارة كل من نيجيريا وزامبيا وهما من الدول الافريقية التي تساند جبهة البوليساريو في انفصال الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 واقامة دولة مستقلة عليها.
وشكلت قمة المناخ «كوب 22» التي احتضنتها مراكش من 10 الى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وخصص حيز هام من اشغالها للقضايا الافريقية، عاملاً اساسياً لتعميق العلاقات الثنائية المغربية مع دول القارة الافريقية التي بدأها الملك محمد السادس بالانفتاح على دول شرق افريقيا.
محمود معروف
” واعلنت وزارة الخارجية الغينية الاستوائية، تأجيل القمة دون إبداء السبب الا انه نقل عن مسؤول غيني ان المغرب وقبل بدء القمة طالب بطرد مسؤولي جبهة البوليساريو، من القمة، واوضح أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، اعترض على مشاركة «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». ” أهـ
عجيب !
على أي أساس يطالب المغرب بطرد وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية ؟
هل بمقدور أي دولة بالعالم أن تمنع حضور دولة أوروبية في قمة يحضرها الإتحاد الأوروبي ؟
أم أن الدراهم المغربية قد لعبت دوراً بالموضوع ؟ هناك مبادئ بالإتحاد يصعب تجاوزها حتى بالدراهم
ولا حول ولا قوة الا بالله
للتوضيح : القاعدة التي انبنى عليها الموقف المغربي هي أن الجمهورية الصحراوية غير معترف بها كدولة في الأمم المتحدة. على هذا الأساس لم تشارك هذه الدولة السرابية في القمة الأوروبية الإفريفية والقمة الهندية الإفريقية والقمة الصينية الإفريقية وهي كلها قمم نظمت في الماضي القريب. أما عن الدراهم فالمغرب لا يشتري الذمم بل يستثمر الدراهم في مشاريع اقتصادية وبيئية واجتماعية على قاعدة رابح – رابح مع البلدان الإفريقية. .
الى الاخ هيثم ارجو من خلال تعليقك ان اشد انتباه القراء، ان كل هذه القمم، الاتحاد الافريقي لم يكن
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طرفا فيها، بل دول افريقيا. و هكذا لم يمكن للبوليزاريو الحضور. و الفرق شاسع بين الاتحاد الافريقي كماسسة و دول افريقيا.
عزيزي داود الكروي او عزيزتي اسهمان، كما تحب او تحبين،
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و اقول ان الاتحاد الافريقي ليس طرفا في الاجتماع
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اعلاه، بل هو مع افريقيا. و الفارق كبير جدا. ارجوك ان تقراي المقال قبل تسديد مدفعيتك نحو المغرب.
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و انا هنا اسال الاخ عبد الكريم من السويد، ما رايك اذا؟
سنستأصلهم من مقالعهم وسنخرجهم من جحورهم لتتلقفهم مزابل التاريخ الذي لا يعترف إلا بالأقوياء.
واصل يا وطن
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- لأن الإتحاد الإفريقي مفروض هو مجموعة دول قائمة بذاتها ، وليس مجموعة عصابات إرهابية مصطنعة ، صنعتها المخابرات الجزائرية لعرض في نفسها ، وهو غرض تحويل انظار العالم عن استعمار الجزائر للصحرا ءالشرقية المغربية .
ليس السؤال هو لماذا طالب المغرب بطرد وفد البوليساريو من هذا اللقاء العربي الإفريقي بل السؤال هو ماذا ستقدم البوليساريو من إضافة إلى ما يُتوخى من هذا اللقاء الأفروعربي الذي إنعقدت أول جلساته بالقاهرة سنة 1977 دون حضور ما يسمى عبثا “جمهورية صحراوية وآخر جلساته بالكويت سنة 2013 دون حضور هذا الكيان الوهمي أيضا ؟
والسؤال هو لماذا تصر البوليساريو على حشر أنفها بمباركة جزائرية في مثل هكذا لقاءات تعلم هي قبل غيرها أن حضورها فيها غير مرغوب فيه ولا أدل على ذلك عدم حضورها في اللقاء الأفروهندي والأفروصيني والأفروأروبي وهي اللقاءات التي حضرها المغرب وساهم بقوة في إنجاحها ؟ أجزم أن إصرار البوليساريو على حضور لقاء غينيا الإستوائية هو فقط من أجل التشويش لأن فاقد الشيء لا يعطيه وما تفتقده الجمهورية الصحراوية الوهمية هو الأرض والشعب والسيادة والإعتراف الأممي والدولي وهو ما لم يحصل إلى حدود الآن وبالتالي فإن حجة العضوية في الإتحاد الإفريقي تصبح باطلة وخصوصا إذا ما وقفنا على الحقيقة كما هي لا كما تروج لها أبواق الدعايات الكاذبة والحقيقة هي أن هناك 10 دول إفريقية من مجموع 53 دولة منضوية تحت لواء الإتحاد الإفريقي هي التي لازالت تعترف بما يسمى جمهورية صحراوية وهي : الجزائر موريتانيا جنوب إفريقيا زيمباوي نامبيا نيجيريا أنغولا كينيا إثيوبيا وجنوب السودان
وإذا كانت البوليساريو تدعي أنها دولة ولها مؤسسات وسفارات وأنها عضو في الإتحاد الإفريقي وأنها تمثل الشعب الصحراوي ومن حقها أن تشارك في مثل هكذا لقاءات أفروعربية فلماذا لم تستطع إلى حدود الان إنتزاع إعترافات دول الجامعة العربية باستثناء الجزائر وموريتانيا ؟ فحتى الشعوب العربية لا تعترف بهذا الكيان الوهمي ولهذا نهمس في آذان البعض : كفى من الحلم بالمستحيل
وأن تحلم معناه أن تُسقط عقلك وتترك وعيك ولا وعيك يتصارعان وحين تستيقظ من نومك أو تنويمك تجد نفسك أنك كنت تحلم بجمهورية وهمية بجنوب مملكة أمة المغرب الأقصى التي حوّلت حلم سان سيباستيان سنة 1578 إلى كابوس في معركة الزلاقة فمابالك بحفنة طارئة من الإنفصاليين نُفخ فيهم حتى باتوا يصدقون فعلا أنهم يعيشون الواقع بينما هم في نظرنا مجرد حالمين نائمين أو منومين
ولله في خلقه شؤون
عفوا معركة وادي المخازن وليس الزلاقة
ففي سنة 1578 حلم الإمبراطور البرتغالي بتنصير شمال إفريقيا إلا أن حلمه تحول إلى كابوس
ضربة معلم يا معلم
عندما يحتج المغرب فإن على الجميع الحذر والانتباه .. والكل يعلم أنه لولا المخطط الاستعماري الإسباني المتحالف مع نظام عسكر الجزائر ما كان للجبهة الانفصالية أن تكون لمعاكسة وحدة المغرب وعرقلة مسيرته التنموية .. لكن زمن الحرب الباردة والاستقواء بالأنظمة الشيوعية الدكتاتورية القمعية ولى إلى غير رجعة ..
المغرب رقم صعب في المعادلة العربية والإفريقية والدولية وحذاري من غضب المغرب
وعاش المغرب والأمة العربية والإفريقية
الجمهورية الصحراوية ستلاحق النظام المغربي في كل المنتديات و الملتقيات الدولية و تصبح العقدة الابدية للمغرب,المغرب فقد ابرز حلفائه و اكتسب مزيد من الاعداء خسر امواله المرتشية لكلينتون و الاموال المرتشية لسركوزي و كلاهما اختفيا من الحياة السياسية و اختفت اموال المغرب معهما و بقي المغرب يلهث في ادغال افريقيا لعله يجد من يستلم الرشاوي ليقف في صفه في القضية الصحراوية
المغرب يعتقد ان محاولة طرد البوليزاريو من الملتقيات الافريقية ستكسبه انتصار لضم الصحراء الغربية لترابه و لكن الشعب الصحراوي هو وحده من يقرر مصيره و لا يفرط في حقه و المغرب سينسحب كما انسحب كل مستعمر من المستعمرات الافريقية
الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح بكل الوسائل لطرد المحتل المغربي من ارضه المغتصبة ,الارادة و العزيمة و الايمان بقضيته اقوى من اي مؤتمر يحضره او لا يحضره ممثله المتمثل في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب,و المغرب فاقد للشرعية في تواجده بارض الصحراء الغربية و لن يكسبها ما دام هناك شعب يطالب بحقه
دخول السنة الجديدة 2017 ستكون عصيبة على النظام المغربي التوسعي .
اجراء الاستفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي تطبيقا لقرارات الامم المتحدة .
الضغط المتواصل من الاتحاد الاوروبي لتطبيق حق تقرير المصير و الاستفتاء للشعب الصحراوي
الضغط من الاتحاد الافريقي لتطبيق الاستفتاء للشعب الصحراوي قبل قبول ملف المغرب في الاتحاد الافريقي
صدور حكم المحكمة الاوروبية بمنع استراد ثروات و منتوجات الصحراء الغربية باعتبارها محتلة من المغرب و ليست جزء من تراب المغرب
خسارة حلفاء المغرب و اصدقائه في الانتخابات و فضح رشاويه لكلينتون و سركوزي و توعد ترامب المغرب بعواقب وخيمة
دخول اعضاء جدد في مجلس الامن يعتبرون من اصدقاء الجمهورية الصحراوية
الى المحلل، تحليلك يرتكز على الاستفتاء الدي هو غبر ممكن بشهادة الامم النتحدة. لانه لا يمكن الاجابة على
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سؤال من هو الصحراوي، و من له الحق في الاستفتاء. فوزير الخارجية للبوليزاريو لم يولد في الاقاليم
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الجنوبية للمغرب، بل في مدينة طنطان فهل له حق الاستفتاء؟ ان كان نعم، فللملاين من المغاربة، بمن فيهم
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عبد ربه، حق الاستفتاء. و هذا ما تعارضه البوليزاريو و تريد ناخبة على المقاس.
واهم من يعتقد أن طرد البوليساريو من محيطها الإفريقي سيحقق به انتصارا على اصحاب الأرض أوقبر قضيتهم نهائيا .
مشاركة الجمهورية الصحراوية في هيئات الاتحاد الافريقي أمر طبيعي وستواصل رغم أنف المحتل المغربي ، وعار على أفريقيا أن يشارك في مؤسساتها بلد مستعمل وتوسيع فضل رفع العلم الإسرائيلي واستضافة وفيها مقابل منع وفد الشعبالصحراويالعربي الافريقي والمسلم .
إلى الأخ الكروي .. سلام الله عليك. وبعد . أنت تقول أن عصابة البوليساريو هي دولة مثل باقي الدول. من فضلك ابشرني بعاصمة هاده الدولة وجغرافيتها وعدد سكانها وشكرا
ابن الوليد. المانيا.
مغربنا وطننا روحي فداه من يدس حقوقه يدق رداه
دمي له روحي له ما ملكت في كل آن
للحرية ****نا حتى نراها والتضحية سبيلنا الى لقاها
وحسبنا ايماننـــــــــــــا هو القوى هو العتاد
لا نرهب لا نرغب كيد الاعادي لكن نزد تفانيا في الاعتقاد
فما السجون وما المنون غير سبيل الى النجاح
الى الامام تقدموا بني البلاد نبعث فخار قومنا بالاجتهاد
بعزمنا وحزمنا نبعث فخارهذه الديار
صوت الضمير صوت البلاد دوما ينادي….الى الامام تقدموا بني البلاد
ورددوا بحزبنا يحيا الملك يحيا الوطن
شكرا يا اخ طاطاوي، قد اقشعر بدني بقرائة هذا. يحيى الوطن.
حياك الله عزيزي نعيم وحيا الله الجميع
تقع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في شمال غرب إفريقيا، على ساحل المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال المغرب ومن الشرق الجزائر وموريتانيا، وتعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الواجهة المباشرة لجزر الكناري ويبلغ طول حدودها 2045 كلم حيث يبلغ طولها مع موريتانيا 1570 كم ومع المغرب 430 كم ومع الجزائر 45 كم.
– عن الويكيبيديا -
العاصمة أظن أنها مدينة العيون
أما عدد السكان فمختلف في أعداده بالنسبة لإحصاءات الأمم المتحدة وإحصاءات كل من إسبانيا والمغرب والجزائر وموريتانيا
وأظن أن هذه الإختلافات كانت السبب في تأجيل الإستفتاء الذي تآمر عليه الجميع بلا إستثناء
ولا حول ولا قوة الا بالله
عزيزي داود او عزيزتي اسمهان، كما تحب او تحبين،
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انا لا اعرف من اين لك هذه المعلومات الخاطئة، انا اعرف ان المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها
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الى ان يرث الله الارض و من عليها. و كل ما اعرف، انني قضيت عطلتي الصيفية في مدينة الداخلة، الجميلة
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و بعد تعبيد الطريق، انوى ان اقضي اسبوعا في الكويرة. على ما حكي لي، فهي خلابة.
السلام عليكم
تحركات المغرب الغير مدروسة تلم عن تخبط وصبيانية دبلوماسيته وتناقضاتها اللا متناهية فمن جهة يريد العودة إلى الحظيرة الإفريقية والجلوس جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية ومن جهة أخرى يحاول التشويش على أنشطة الأتحاد الأفريقي وهو بهذه المواقف أللامسؤولة يبعث برسالة واضحة للقادة الأفارقة بأنه يريد العودة للقارة الأفريقية ليس حبا لها بقدر ماهو خدمة لحاميته فرنسا التي تريد تمزيق أفريقيا حتى تستمر في السيطرة على مواردها الطبيعية بعد الحضور اللافت لأفريقيا على المستوى الدولي والتوجه الجديد للصين كأكبر كمستثر فيها .
شكرا اخي الكروي على هاته المعلومات. ولكن في لائحة الأمم المتحدة وفي خريطة الدول العربية المعترف بها دوليا لا تلقى كل هاته المعلومات التي عندك . لا بد أخي العزيز أن تراجع معلوماتك بدقة وبدون انحياز . والسلام
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- السيد ماء العينين .
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- السيد المستغرب .
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- مستقبل الشعب الصحراوي المغربي في وطنه الأم المغرب .
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- اما أطروحة ” الكفاح والنضال والقتال ” كما تنص عليها حملة الحرب النفسية و تخذير أجهزة الجزائر ، فهي مجرد كلمات شبه فارغة .
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- بينما المملكة المغربية ( 40.000.000 نسمة ) هي كذلك ستكافح وتناضل وتقالت ليعم الإستقرار والأمن والوحدة الترابية .
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- فلديكما شعوب كثيرة ” تكافح وتناضل وتقاتل ” ، فما هي النتيجية ؟ .
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- منذ عقود من الزمن والشعب الجزائري يقاتل ويناضل ويكافح من اجل تحريره من حكم العسكر …******ومازال******
تصحيح المملة المغربية 33 مليون لماذا أضفت 7 ملايين هل تريد الإقتراب من الجزائر 42 مليون نسمة
الجمهورية الصحراوية تزاحم المغرب في كل الملتقيات الدولية و سيجلس المغرب بجوار الجمهورية الصحراوية اذاانظم الى الاتحاد الافريقي و يصبح راضخا لقرارات الاتحاد الافريقي دون مناقشة ,الاحتلال المغربي يحاول طمس الهوية الصحراوية من الوجود لكنه فشل و لم يعد يقنع احدا ,الصحراويون يكافحون من اجل استقلالهم و المغرب سيرضخ لقرارات الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير اواخر 2017
(الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 ) كلام غير صحيح لان المغرب احتل الصحراء الغربية في الوقت الذي خرجت فيه اسبانيا بصورة فوضوية لاجل الابقاء على احتلال سبتة وامليلية وهذه هي الصورة الحقيقية خروج اسبانيا من الصحراء الغربية كان نتيجة للضربات التي تلقتها اسبانيا على يد الصحراويين ولان المحتل ماكر الى حين خرجت اسبانيا باتفاق مع المغرب ونظام ولد داداه وتم تقسيم الصحراء الغربية يوم 14 نوفمبر 1975 ليتسنى لا سبانيا احتلال جزء من الاراضي المغربية واقول هنا لابو الوليد والطاطاوي وابو اشرف وبو سفيان وابو مسالم وابو مزوار كان الاجدر بكم ان تتكلموا عن تحرير سبتة وامليلية ووهنا لا يفوتني الا ان اشكر السيد داود واقول له جزاك الله عنا خير الجزاء فما نطقت الا بالحق والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عاصمتها العيون المحتلة عروص المحيط الاطلسي ،اما فيما يخص الاتحاد الافريقي فهذا اتحاد بني على مبادئ قوامها العرق والدم ودموع الافارقة الذيين اكتوو بالاحتلال الانكليزي والفرنسي والبرتغالي ونظام الفصل العنصوري بجنوب افريقيا وهي مبادئ اسس لها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا واخوانه الافارقة ولا يمكن للمغرب او غيره ان يغيير هذه المبادئ اليوم اوغدا او بعد غد وعاشت الجمهورية الصحراوية حرة مستقلة . والسلام وشكرا للقدس العربي التي احبها واتصفحها يوميا وهي معلما عربيا رائدا والى الامام .