﻿البارزاني يقترح انتخاب رئيسين للإقليم والبرلمان

أربيل ـ «القدس العربي»: دعا رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، إلى تعيين شخص لرئاسة إقليم كردستان لحين بدء موعد الانتخابات المقبلة إضافة إلى تبديل رئاسة البرلمان لتفعيله.

وقال البارزاني في بيان له «اتمنى أن تحل جميل هذه الأزمات والمشاكل وبشكل نهائي، ولكن المشاكل الحالية كثيرة، بعضها متصل بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق والمنطقة بشكل عام، مثل هجمات تنظيم «الدولة» (داعش) وانخفاض أسعار النفط، وقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، واستضافة مئات الآلاف من النازحين، وبعض المشاكل الأخرى هي داخلية وسببها الصراعات السياسية في إقليم كردستان».

وأكد «إذا كان حل المشاكل السياسية الداخلية في إقليم كردستان عندي، كم مرة قمت بدعوة الأحزاب السياسية للاجتماع، إلا أنهم لم يحضروا تحت أعذار متنوعة، وطالبت أيضا بأن تجتمع الأحزاب مع بعضها البعض لحل هذه الأزمات، إلا أنهم لم يجتمعوا أيضا».

وأشار إلى «أن حل هذه الأزمات يكمن في الحوار بين الأحزاب، وأن يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان لكي يعود لمزاولة أعماله ثانية، منوها إلى أنه «ليس صحيحا أن يبقى أشخاص في أماكنهم وهم من تسببوا في خلق الأزمة السياسية في الإقليم»، حسب قوله.

واقترح البارزاني إلى أن تتفق الأحزاب جميعها على تشكيل حكومة جديدة، وأن تعيين شخص لرئاسة إقليم كردستان لحين بدء موعد الانتخابات المقبلة.

وبخصوص مشكلة رواتب موظفي الإقليم قال: «أكنّ كل الاحترام والتقدير لمطالب الموظفين والمدرسين لحقوقهم، فهم يطالبون بحقوقهم من الحكومة، وأنا أؤيدهم في ذلك، إلا أنه بسبب الأزمات الحالية والمشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية التي نمر بها، أصبحت إمكانيات الحكومة محددة، وهم يعتقدون بأن هناك حلا، ولتجلس الأطراف مع الحكومة لحل هذا الأمر وبكل شفافية، وليكشفوا عن كل ما لديهم بعيداً عن المزايدات أو تأجيج الرأي العام».

ومن الجانب الآخر وضمن تصاعد الخلافات بين الأحزاب الكردية شنت حركة التغيير هجوما على حكومة كردستان العراق بقيادة البارزاني، مؤكدة أنها أصبحت غير شرعية ولا تمثل كردستان فيما دعت إلى تغييرها فورا.

وقالت النائبة عن الكتلة شيرين رضا إن «حكومة كردستان فشلت في توفير رواتب موظفي كردستان وتنفيذ تطلعاتهم بعدما سيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط ومنع وزراء كتلة التغيير من مزاولة عملهم، وبالتالي أصبحت غير شرعية، مشيرا إلى أن وزراء الديمقراطي يديرون وزارتين على الأقل في حكومة كردستان».

وأضافت رضا أن «حكومة كردستان لم تكشف عن أموال النفط المصدر مباشرة من كردستان وجل اهتمامها هو التمسك في السلطة فقط، داعية إلى تغيير الحكومة بحكومة تعمل على إعادة ثقة المواطن وتشمل جميع أطياف المجتمع الكردي».

وبدوره أكد نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، امس الاثنين، أنه إذا كانت جهوده من أجل حل مشكلة الرواتب حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم مع بغداد خيانة فهو فخورا بها، مشيرا إلى أن الذين يتحدثون عن مصير الكرد يبحثون عن ثروات النفط.

وذكر محمد في بيان عقب اجتماعه بعدد من الموظفين والمعلمين في السليمانية، أنه «خلال السنتين الماضيتين لم نر أية زيارة لأي وفد رسمي من حكومة الإقليم إلى بغداد لبحث قضايا ومشاكل محافظة كركوك، ولكن حينما مست المشاكل بمناصبهم ومصالحهم الشخصية تراكمت زيارات الوفود إلى هناك»، مشيرا إلى «ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لرفع معاناة مواطني إقليم كردستان وأهالي محافظة كركوك باعتباره من الأولويات الرئيسية للمسؤولين الكرد.

وانتقد محمد الذين يعارضون بذل الجهود بقوله «إذا كانت جهودنا لإنهاء معاناة المعلمين والموظفين في إقليم كردستان بالتعاون مع بغداد خيانة، فنحن نفتخر به».

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وصف في وقت سابق حركة التغيير المعارضة بالحركة الفوضوية.

يذكر أن الخلاف العميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وحركة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى، تعتبر من أبرز أسباب الأزمة السياسية في إقليم كردستان حيث اتهم الحزب الديمقراطي حركة التغيير بأنها وراء التظاهرات المناهضة للحزب في السليمانية، وقام إثرها بمنع وزراء التغيير ورئيس الإقليم يوسف محمد ( من التغيير ) من دخول اربيل، وتعطل البرلمان منذ أكثر من عام.