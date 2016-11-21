﻿واشنطن تزوّد المغرب أسلحة حديثة

الرباط ـ «القدس العربي»: قالت مصادر رسمية مغربية ان الولايات المتحدة الامريكية زودت المغرب خلال الايام الماضية أسلحة حديثة في اطار المساعدات العسكرية الامريكية للمغرب.

ونشرت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية على موقع فيسبوك، أن المغرب تسلم دفعة جديدة من مدافع «الام 109 اي 5» من أمريكا، ضمن برنامج eda للمساعدات العسكرية الأمريكية وأن القوات الجوية الملكية تعاقدت على انظمة للحرب الإلكترونية AN/ALQ211 لأجل مقاتلات «الاف16».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المغرب سيحصل على 600 ناقلة للجنود، وهي ناقلات مصفحة، تصل قيمتها إلى 24 مليون دولار، كما سيحصل على 24 ألف رشاش من نوع «إم16». ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق تقريراً، تؤكد فيه خفض قيمة المساعدات العسكرية الموجهة للمغرب من 7 ملايين دولار إلى 5 ملايين دولار لهذه السنة.

وزودت الولايات المتحدة المغرب في وقت سابق بنحو 150 مدفعاً ذاتي الحركة، من طراز «إم 110 أي 1»، و»أي 2»، في اطار صفقة عقدها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.