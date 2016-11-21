واشنطن تزوّد المغرب أسلحة حديثة
الرباط ـ «القدس العربي»: قالت مصادر رسمية مغربية ان الولايات المتحدة الامريكية زودت المغرب خلال الايام الماضية أسلحة حديثة في اطار المساعدات العسكرية الامريكية للمغرب.
ونشرت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية على موقع فيسبوك، أن المغرب تسلم دفعة جديدة من مدافع «الام 109 اي 5» من أمريكا، ضمن برنامج eda للمساعدات العسكرية الأمريكية وأن القوات الجوية الملكية تعاقدت على انظمة للحرب الإلكترونية AN/ALQ211 لأجل مقاتلات «الاف16».
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المغرب سيحصل على 600 ناقلة للجنود، وهي ناقلات مصفحة، تصل قيمتها إلى 24 مليون دولار، كما سيحصل على 24 ألف رشاش من نوع «إم16». ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق تقريراً، تؤكد فيه خفض قيمة المساعدات العسكرية الموجهة للمغرب من 7 ملايين دولار إلى 5 ملايين دولار لهذه السنة.
وزودت الولايات المتحدة المغرب في وقت سابق بنحو 150 مدفعاً ذاتي الحركة، من طراز «إم 110 أي 1»، و»أي 2»، في اطار صفقة عقدها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هذه الأسلحة هي للحرب القادمة في الصحراء الغربية وليست لتحرير مدينتي سبتة ومليلية من المحتل الإسباني!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
عزيزي داود الكروي او عزيزتي اسمهان، كما تحب او تحبين،
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سبتة و مليلية آتي دورهما، الاهم ثم المهم، و لا عليك، الاسلحة هي للدفاع عن حوزة الوطن.
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هذه الأسلحة تمت حيازتها من أجل تطوير القدرات العسكرية للمغرب الذي يراهن على الجودة في التكوين عوض اقتناء الكم الهائل من الأسلحة بدون تكوين جيد. وطبعا هنالك من لا يستحيي من التعليق سلبا وسما على كل ما يخص المغرب. ويحق لنا أن نقول: وللناس في ما يكرهون مذاهب، مع بعض التصرف في العبارة المشهورة.
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- من الناحية الإستراتيجية المملكة غير مهددة من الغرب ولا من الشمال ولا من الجنوب بل من الشرق وحيث -كذلك -صحرائه الشرقية مستعمرة …
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- فماذا لو لم تكون المملكة مهددة من قبل دولة شقيقة تتدخل في شؤون المغرب الداخلية ؟ . هل كانت تلك الأموال ستصرف هكذا ؟ .
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- ونفس الشيء لدى الطرف المقابل والذي خصص هذه السنة ، 2016 ، 100/10 من ثروته الوطنية لإقتناء الأسلحة ، بكمية تتعدى كل ما تملكها – من اسلحة – الدول الإفريقية مجتمعة …
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- المملكة المغربية تحارب الجهل ، والفقر ، والتخلف ، وغلاء المعيشة، والأمراض وغيره . وفي المقابل الجزائر تحارب وجود المملكة في كوكب الأرض . ليس إلا . رهيب هذا المخطط . ( والإعتقاد ) .
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- بينما هناك سؤال وهو لماذا جنرالات الجزائر تتبحّر في الصفقات ؟ .
برافو عليك السيد الكروي..لقد أصبحت متخصصا في المغرب أكثر من أهله ومن العارفين بشؤونه. لا تنشر القدس الغراء مقالا فيه إشارة إلى المغرب إلا كنت السباق إلى التعليق. فهل هذا تصديق للحديث “االهم كثر حسادنا”؟؟؟؟؟
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- أسلحة لتحرير لكل شبر من المناطق المغربية المحتلة شرقا خاصة .
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- المناطق الجنوبية المغربية تعيش حاليا أبهى أيامها .
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- ازدهارا وسعادة . أمنا واستقرار .
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- ففازت مؤخرا بأكبر صفقة خليجية لتشييد اكبر محطة حرارية للطاقة بمدينة العيون . وأكبر مناء للصيد البحري خليجي بمدين الداخلة .
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- وعاشت الأسبوع الماضي حفلة نهاية كاس العرش 2015-16 كرة القدم .
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- وقبلها فرجة لا مثيل لها حيث مباريات كرة قدم شارك فيها الآعب الدولي Diego M A R A D O N ، وكبار نجوم الكورة الإفريقية .
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- وسكان المناطق الجنوبيية المغربية يعلمون علم اليقين أن هناك حملة تخذير نفسي – حرب نفسية – تشنها الأجهزة الجزائرية غرض تحويل أنظام الشعب من تقرير مصير شعب الجزائر ، والتطاحن بين أجهزتها للإستلاء على كرسي الرئاسة ، وإخفاء مصير الأموال المنهوبة وتهريبها .
أخي الكروي سلام الله عليك. أنت وغيرك تتكلمون كثيرا على المدينتين المحتلتين من طرف إسبانيا و أوروبا كدالك. لا بد لكم أن تعرفو استراتيجية هؤلاء المدن للمغاربة .. هاتين المدينتين فيهم منفعة كبيرة لمئات لآلاف المغاربة داخل المغرب أو الآلاف من المغاربة اللدين يعيشون داخل هؤلاء المدن . كلهم يترزقون من البضاعات التي هي رخيصة جدا من جميع الدول العالمية حتى المغربية كدالك تباع هناك. كل هادا من أجل أن هاؤلاء المدن ليس فيهم ضرائب على السلع. وهدا مفيد لكل الناس. والسلام
حياك الله عزيزي نعيم وحيا الله الجميع
أعلم هذا يا أخي وأعلم أيضاً أن المغاربة بهاتين المدينتين لا يريدون الرجوع للمغرب بسبب بحبوحة العيش في ظل الإحتلال الإسباني !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
عزيزي داود الكروي او عزيزتي اسمهان، كما تحب او تحبين،
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بالعكس المغاربة بهاتين المدينتين، في اغلبيتهم الساحقة منشبتين بمغربيتهم، ربما بعض اعوان الاسبان،
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هم من لاىيريدون. هذا كل ما في الامر.
أخي الكروي. أنا كتبت لك من قبل على أن الاحتلال للمدينتين المغربيتين سبتة ومليلية ليست محتلتين من الإسبان فقط. فأروبا ومنظمة الناتو كلها مع الاحتلال الإسبأني . ثانيا كما ذكرت على أن بحبوبة العيش هي السبب . نعم كما أنت وباقي المهاجرين العرب والاكراد اللدين هم في الديار الاسكندنافية القاسية في كل شيئ سببهم الكبير للعيش هي بحبوبة العيش ليس أقل ولا أكثر . وسلامي الحار
أخي المحترم ابن الوليد من المانيا. ليس هناك بعض أعوان الإسبان ولا أعوان المغاربة كما ذكرت في قضية احتلال سبتة ومليلية. هده فكرة قديمة وليس لها اي وزن في ما هو صحيح ونراه بأعيننا هناك. نعم سبتة ومليلية مغربيتين ونتمنى أن تكون في سلطتنا ولا نقاش في هادا الأمر . والسلام
اخي المحترم نعيم، شكرا جزيلا على التوضيح.