﻿القرار الأول لترامب في البيت الأبيض سيتضمن إلغاء «الرعاية الصحية»

واشنطن ـ «القدس العربي»: أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، ان إلغاء قانون الرعاية الصحية لعام 2010 يحتل الاولوية القصوى لدونالد ترامب عند استلامه المنصب في كانون الثاني/ يناير المقبل مشيرا إلى انه تم اتخاذ قرار بشأن التركيز على الغاء القانون المعروف باسم « اوباما كير « واستبداله بحل يعتمد على السوق الحرة.

وقال بنس ان ادارة ترامب ستركز بعد ذلك على جدول اعمال واسع يركز على قضايا تترواح بين وضع حد للهجرة غير الشرعية واحياء الاقتصاد من خلال الاصلاح الضريبي واعادة بناء الجيش واعادة البنية التحتية للبلد، واضاف بأنه سيستمر شخصيا في لعب دور داعم لنقل اجندة الرئيس المنتخب ترامب إلى الكونغرس والعمل مع قادة « الكابتل هيل «، والاحزاب السياسية ودفع البلاد إلى الامام.

جاءت هذه التصريحات لبنس خلال مقابلات مع برنامج « فوكس نيوز صندي « وبرنامج « واجه الامة « لتوضيح اولويات الرئيس الأمريكي المنتخب ومدى التزامه بالتعهدات التى قطعها اثناء الحملة الانتخابية المثيرة للجدل اضافة إلى التاكيد على ان العلاقات التجارية للملياردير في نيويورك ستنفصل تماما عنه عندما يتولى السلطة التنفيذية.

واعرب بنس عن رغبته في العمل مع طرفي الممر الحزبي في الكونغرس لتنفيذ جدول اعمال ترامب ولكن سيكون من الصعب وفقا لاراء العديد من المحللين التراجع عن قانون الرئيس الحالي باراك اوباما بشأن الرعاية الصحية لان ذلك يتطلب موافقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وعلى الارجح، لن يتم الالغاء المحتمل بالسرعة التى ترغبها ادارة ترامب.

ومن المتوقع ان توظف الاغلبية الجمهورية اداة برلمانية معروفة باسم « المصالحة « لدفع خطة الالغاء من خلال مجلس السيوخ بأغلبية 51 صوتا ولكن هناك اعتقادا بين اوساط الخبراء بان هذا الاجراء قد ينجح لإلغاء بعض بنود القانون. وعلى النقيض من ذلك، ستكون هناك حاجة إلى 60 صوتا للتغلب على اعتراضات اعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، وبالتدقيق في الملفات المالية لتشريعات الميزانية لسنة 2017 وسنة 2018 فان الفرصة الوحيدة للجمهوريين تتوفر فقط من خلال شقوق قليلة لاحداث تغيرات في السياسات الشاملة لقانون الرعاية الصحية.

وقرر المشرعون الأمريكيون بناءا على طلب الفريق الانتقالي لترامب تأجيل قرارات الانفاق للسنة المالية 2017 إضافة إلى الحفاظ المؤقت على العمليات الحكومية التى من المفترض ان تنتهى في 9 كانون الاول/ ديسمبر المقبل وذلك وفقا لما قاله النائب هال روجرز رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب.

واوضح بنس بأنه أجرى لقاءات مع زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيس مجلس النواب بول ريان وزعيمة الاقلية في مجلس النواب نانسي بلوسي وزعيم الاقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر بهدف دفع جدول الاعمال « الهجومي « إلى الامام، في حين قال السناتور بيرني ساندرز ممثل ولاية فيرمونت ان الديمقراطيين قد يتعاونون مع ادارة ترامب في بعض القضايا موضحا بأن ترامب قال بأنه لن يقطع مرتبات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية العامة، وتعهد باعادة تأسيس تشريعات جلاس ستيجال، وهي قضايا تهم الحزب الديمقراطي ولديه استعداد للتعاون مع الادارة الجديدة حولها. واضاف ساندرز « يمكن الاتفاق على بعض القضايا ولكن بالتأكيد لا يوجد حل وسط للعنصرية او بشأن تغير المناخ لان مستقبل كوكب الارض على المحك.