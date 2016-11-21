القرار الأول لترامب في البيت الأبيض سيتضمن إلغاء «الرعاية الصحية»
رائد صالحة
واشنطن ـ «القدس العربي»: أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، ان إلغاء قانون الرعاية الصحية لعام 2010 يحتل الاولوية القصوى لدونالد ترامب عند استلامه المنصب في كانون الثاني/ يناير المقبل مشيرا إلى انه تم اتخاذ قرار بشأن التركيز على الغاء القانون المعروف باسم « اوباما كير « واستبداله بحل يعتمد على السوق الحرة.
وقال بنس ان ادارة ترامب ستركز بعد ذلك على جدول اعمال واسع يركز على قضايا تترواح بين وضع حد للهجرة غير الشرعية واحياء الاقتصاد من خلال الاصلاح الضريبي واعادة بناء الجيش واعادة البنية التحتية للبلد، واضاف بأنه سيستمر شخصيا في لعب دور داعم لنقل اجندة الرئيس المنتخب ترامب إلى الكونغرس والعمل مع قادة « الكابتل هيل «، والاحزاب السياسية ودفع البلاد إلى الامام.
جاءت هذه التصريحات لبنس خلال مقابلات مع برنامج « فوكس نيوز صندي « وبرنامج « واجه الامة « لتوضيح اولويات الرئيس الأمريكي المنتخب ومدى التزامه بالتعهدات التى قطعها اثناء الحملة الانتخابية المثيرة للجدل اضافة إلى التاكيد على ان العلاقات التجارية للملياردير في نيويورك ستنفصل تماما عنه عندما يتولى السلطة التنفيذية.
واعرب بنس عن رغبته في العمل مع طرفي الممر الحزبي في الكونغرس لتنفيذ جدول اعمال ترامب ولكن سيكون من الصعب وفقا لاراء العديد من المحللين التراجع عن قانون الرئيس الحالي باراك اوباما بشأن الرعاية الصحية لان ذلك يتطلب موافقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وعلى الارجح، لن يتم الالغاء المحتمل بالسرعة التى ترغبها ادارة ترامب.
ومن المتوقع ان توظف الاغلبية الجمهورية اداة برلمانية معروفة باسم « المصالحة « لدفع خطة الالغاء من خلال مجلس السيوخ بأغلبية 51 صوتا ولكن هناك اعتقادا بين اوساط الخبراء بان هذا الاجراء قد ينجح لإلغاء بعض بنود القانون. وعلى النقيض من ذلك، ستكون هناك حاجة إلى 60 صوتا للتغلب على اعتراضات اعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، وبالتدقيق في الملفات المالية لتشريعات الميزانية لسنة 2017 وسنة 2018 فان الفرصة الوحيدة للجمهوريين تتوفر فقط من خلال شقوق قليلة لاحداث تغيرات في السياسات الشاملة لقانون الرعاية الصحية.
وقرر المشرعون الأمريكيون بناءا على طلب الفريق الانتقالي لترامب تأجيل قرارات الانفاق للسنة المالية 2017 إضافة إلى الحفاظ المؤقت على العمليات الحكومية التى من المفترض ان تنتهى في 9 كانون الاول/ ديسمبر المقبل وذلك وفقا لما قاله النائب هال روجرز رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب.
واوضح بنس بأنه أجرى لقاءات مع زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيس مجلس النواب بول ريان وزعيمة الاقلية في مجلس النواب نانسي بلوسي وزعيم الاقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر بهدف دفع جدول الاعمال « الهجومي « إلى الامام، في حين قال السناتور بيرني ساندرز ممثل ولاية فيرمونت ان الديمقراطيين قد يتعاونون مع ادارة ترامب في بعض القضايا موضحا بأن ترامب قال بأنه لن يقطع مرتبات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية العامة، وتعهد باعادة تأسيس تشريعات جلاس ستيجال، وهي قضايا تهم الحزب الديمقراطي ولديه استعداد للتعاون مع الادارة الجديدة حولها. واضاف ساندرز « يمكن الاتفاق على بعض القضايا ولكن بالتأكيد لا يوجد حل وسط للعنصرية او بشأن تغير المناخ لان مستقبل كوكب الارض على المحك.
رائد صالحة
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- إلغاء التغطية الصحية لأكثر من ثلاثون مليون مواطن امريكي تقريبا ، و هم في حاجة ماسة إليها ، وفتح الأبواب لجشع الشركات للتأمين الصحي الخاصة ، هدف وجودها هو امتصاص دماء الطبقة المحتاجة .
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- عولمة الإقتصاد ليست في مصلحة الشعوب بل في مصلحة رجال الأعمال فقط . .
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- سبق وعرفت امريكا احتجاجات في مدينة ( New York ( 1991 ، أما مقر Wall street ، نظمتها حركة أطلقت على نفسها ، إسم : ” We are 99/100 ” ، ومعناها أن نسبة 1/ في 100 المليون مواطن امريكي ، يحتكرون 99/100 من ثروات البلاد .
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- فماذا لو قرر 99/100 من سكان أمريكا التوقف عن العمل احتجاجا ، وخاصة أمام أكشاك البنوك ؟ .
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- فكيف للشركات الخاصة العملاقة ان تشتغل بدون 99/100 من السكان ؟ .
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- هذا الرئيس المنتخب (….) ، وللدمقراطية حدود (….) ، هذا الرئيس يمكن ان يقود الولايات المتحدة إلى حرب أهلية . ربما امريكا ستعيش ثورة ربيعها العربي …، وحيث المنظامت المدنية والغير حكومية في امريكا كثيرة وقوية .
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- سيكون للرجل هذا نزاع داخلي حول هل هو رجل أموال وأعمال أو رجل سياسة ؟ . الإثنين معا شبه مستحيل .
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- له Background صنعته الأموال والأعمال . فهل سيتخلص منه ، ويمارس سياسة ” متاوزنة ” لا تقصي أحد (….) .إنه أكثر من رجل الأموال، بل عنصري متطرفإنفرالدي إنعزالي ، و قرر إغلاق أبواب الهجرة امام المسلمين والعرب .
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- ومطالبة كم من نظام عبر العالم ان يؤدي ثمن الحماية الأمريكية له …عقيدة جد جديدة ، لان الولايات المتحدة من القدم ، يتتلقى مقابل توفير الحماية من الدول المحمية ، حيث ” عولمت ” نفوذها وانتشارها وصفقاتها .
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- ماذا لو هيمنت الصين وروسيا على جنوب شرق آسيا ؟ . وروسيا على الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الآتينية ؟ …
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- فها نحن وكأن السياسة حكمت طويلا وأصبحنا أمام نظام مالي يريد ان يفرض نفسه . أي أن يفرض فكرة الأرباح والأرباح فحسب .
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- شخصيا لا أثق بتاتا في شعوره ” الإنساني ” ( خيري ومحسن ) الذي يقول انه يريد ” توفير ملايين ” مناصب الشغل للجميع .
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- وعده حول إحداث طبقة متوسطة جديدة وغنية ، (…..) takes time ، من جهة . ومن جهة ثانية هل سوف لن يؤذي الطبقة الفقيرة بينما الغنية هي صاحبة غنتياز لديه منذ البداية .
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- فكرة الإنتقام ” الأبيض ” التي سيمارسها الحزب الجمهوري يمكن ان تؤدي بامريكا إلى كارثة .
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- الحزب الجمهوري لم يستسغ بعد فكرة وصول رئيس أسود ( أوباما ) إلى السلطة العليا بالبلاد ، وأكثر من أسود ” يساري ” ، يعني ذا ميول اشتراكي ، ( حسب رأيهم ) .
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- ربما الولايات المتحدة سوف لن تتخلص أبدا من ثقل الإنتماء العرقي العنصري ، وحتى الذكوري ، حيث المرئة تُخصص لها مكانة شبه ثانوية .
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- ملحوظة :
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- المنظرون الفرنسيون كانوا يصنعون نكت لطحطيم صعود جبهة الإنقاذ الإسلامي الجزائرية ، المعروفة ب ” F. .I . S . ” . ويفسرونه ب ” Fatima Interdit Sortie ”
فهذا يخص كذلك الأمركان الذين لا يرون المرئة بعين ” كبيرة ” . ..