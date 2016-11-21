خبير لـ«القدس العربي»: محاولتا اغتيال السيسي الأخطر في فندق سعودي… وبمشاركة 34 شرطيا في مصر
محمد علي عفيفي
القاهرة ـ «القدس العربي»: قال مصدر أمني مصري إن كشف جهات قضائية أمس الأول عن تفاصيل لهجمات في مصر والسعودية، تهدف إلى محاولات اغتيال للرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد وجود أخطار حقيقية من قبل جهات مخابرات تستخدم تنظيم «الدولة» في أكثر من بلد.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» مفضلا عدم ذكر اسمه، أن حصول تلك الهجمات كان وراء غياب السيسي عن القمة العربية الأخيرة، وأن الأخطر يتمثل في مشاركة 34 من أفراد الشرطة المصرية، وكذلك الهجوم الذي حدث في السعودية، حيث أن سيدة من التنظيم الإرهابي كانت مستعدة لهجوم انتحاري في أحد الفنادق الكبرى، لولا أن الأمن المصري أصر على عدم إقامة السيسي فيه.
وبالنسبة إلى الإجراءات الأمنية التي اعقبت تلك الهجمات، قال ان حركة الأمن الرئاسية تشمل بالفعل إجراءات مشددة، وتشمل أجهزة سيارات تكفي لمنع أي حركة لاستخدام الهواتف هجوميا، إلى جانب توسيع انتشار لقوات الأمن الخاصة من قوات الشرطة والجيش، وأخيرا النجاح في تحصيل اختراقات أمنية عالية أسفرت عن قتل أهم قيادي أمني في جماعة «الإخوان» أخيرا.
وعن أسباب التوقيت الحالي للكشف عن محاولات اغتيال السيسي وخاصة في السعودية، أشار المصدر إلى أن الرئاسة المصرية قصدت تفسيرا لخطاب السيسي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة عن أهمية اتخاذ الدول إجراءات قوية لمحاربة المنظمات الإرهابية، لما تشكله من خطورة قاتلة ضد العالم بأسره، بدلا من السماح للبعض بتقديم مساعدات لها، وأنه لم يقصد القضية السورية وحدها.
وشهدت وسائل الإعلام المصرية تعليقات واسعة عن محاولات اغتيال السيسي نظرا لكونها غير مسبوقة. وعلق الخبير الأمني فاروق المقرحي، خلال مداخلة على فضائية النهار ONE، على مخطط اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكة المكرمة، بقوله «لا أمل ولا تصالح مع جماعة الإخوان في أي وقت من الأوقات، وربنا بيسلم في كل وقت وزمان، والرئيس هدفه مصر والخير لكن عصابة الشر تخطط لارتكاب جرائمها».
وأضاف أن وزارة الداخلية فصلت جميع الضباط الملتحين التابعين لعناصر الإخوان وعددهم 34 ضابطا، وهم من قاموا بهذا التخطيط الإرهابي الذي يستهدف الرئيس عبد الفتاح السىسي للانتقام منه، مشيرا إلى أن الاختراقات لا يستطيع أحد منعها، لكن هناك عمليات تطوير مستمرة داخل جهاز الشرطة، وإدارة قائمة بذاتها لعملية فحص الضباط والعاملين في هذا الجهاز، لمراقبة عملهم وفحص الشكاوى وسلوكياتهم وتحركاتهم منذ تاريخ دخولهم الخدمة.
وعلق الكاتب الصحافي خالد صلاح، في برنامج «على هوى مصر» على المخطط الذي كشفه النائب العام لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تأديته مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، قائلا «الخطير والمخيف أن هؤلاء الذين لديهم قدرة على التخطيط لعمل اغتيالات وصلوا لمكة المكرمة». وتابع «في واحدة من أطهر بقاع الأرض، وفي أقوى عمليات تأمين ممكن تشوفها في حياتك موجودة في مكة المكرمة وفي كل المشاعر المقدسة». وأضاف أن ملابسات المخطط تذكر أن أحد هؤلاء الإرهابيين كان سيضع حزاما ناسفا بزوجته لتفجر نفسها في مجموعة من الحجاج في مكان آخر عن الذي يوجد فيه الرئيس السيسي آنذاك، لإشغال الأمن عن التأمين والقيام بعمليتهم داخل الفندق الذي يوجد فيه الرئيس السيسي.
وأشار إلى محاولة أخرى لاستهداف الرئيس السيسي من ضباط الإخوان الملتحين في جهاز الشرطة، لافتا إلى أن هاتين الخليتين تمت إحالتهما للقضاء العسكري، مضيفًا «وفي ناس بتقول مفيش مؤامرات اغتيالات ولا حاجة».
وقال العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء القاهرة» المذاع على قناة «TEN»، إن المجموعات التي حاولت اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعومة من أجهزة مخابرات دولية كبرى، بسبب حربه على الإرهاب، موضحا أن الدولة المصرية تواجه حربا لهدم أمنها القومي. وأَضاف أن جميع المصريين عليهم مسؤولية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تناسبا طرديا بأنه كلما زاد الاستقرار في القرارات الاقتصادية والسياسية والأمنية زادت معها العمليات الإرهابية، لذلك على المواطنين الإبلاغ عن كل من يشتبه به أو أي شخص له علاقة بالتنظيمات الإرهابية.
وأوضح الخبير الأمني أن هناك مخططًا ضد مصر مدروسا ومدعوما من أجهزة مخابرات، لافتًا إلى أن الإرهاب هدفه تحويل مصر لواحة من الخراب وجعل البلد في حالة من الفوضى.
من جانبه قال ماهر فرغلي، الخبير في الحركات الإسلامية، خلال مداخلة تليفزيونية، إن خلايا الإرهاب الفردي نتجت من مخزن يسمى «مخزن السلفية القاهرية»، لاسيما أن هذه السلفية تختلف عن سلفية ياسر برهامي.
وأضاف أن «السلفية القاهرية» خرجت منها حركة حازمون، والجبهة السلفية والمجموعات المسلحة فيما بعد، مثل بيت المقدس وداعش في مصر، مضيفًا «حدث اتصال بين هذه المجموعات وفرع تنظيم داعش في أرض الحرمين وكادوا يخططون لعمل مجموعة من العمليات مثل اغتيال الرئيس السيسي». وكانت التحقيقات في القضية قد اجريت على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.
محمد علي عفيفي
إلهاء للرأي العام لا أكثر ولا أقل
ولا حول ولا قوة الا بالله
فلم هندي
فيلم هندي في عالم النت!
و لو صحت حكاية الإغتيال هذه ، فالسؤال يبقى : لماذا ؟
الظاهر أنه ذاهل عن جرائمه و جرائم عصابته !
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- مثل يقول ” لا دخان بدون نار ” .
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- كيف لا ، والسيسي قد اغتال أغلبية الشعب المصري ؟ .
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- إنما هو إني شخصيا لا أعتقد تماما أن مؤامرة الإغتيال تلك حقيقية (…..) ، بل مؤامرة صنعتها الأجهزة المخابراتية المصرية لإبتزاز دول الخليج العربي في السكر والرّس و……….البيرول .
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- لمن يهتم بتاريخ مخابرات مصر ، منذ حكم عبد الناصر ، سيعلم ان فكرة المؤامرة هي كل ما يشغل بال أجهزة أم الدنيا في المؤامرات .
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- ويُحكى ( في كتاب حسنين هيكل ) ، أن عبد الناصر( 1956 ) كان على شرفة فندق بضفة وادي النيل ، يتحدث مسائا مع مبعوث سوفييتي ( ؟ …KOSSYGUINE … ) ، ثم صمت عبد الناصر وقال للضيف :
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****** ” فلنصمت وحيث الأجهزة الإسرائلية تتنصت إلينا إنطلاقا من الضفة الأخرى لوادي النيل ” …******
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- ومعلوم ان الآلات المستعملة للتنصت عن بعد خلال سنة 1956 ، لم تكون كما هي عليه الآن من ناحية التفوق التكنولوجي ، في 2016 .
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- والمصريون أبدعوا في فكرة المؤامرة في مسلسل فلم ” رئفة الهّجان ” للتجسس في تل أبيب . …
الأنظمة العربية الفاشلة حين تكون في ورطة ولكي تمتص جزءا من الإحباط والغضب الشعبي تخرج علينا بروايات من إخراج حاشية الحاكم المبجل وسيناريو أجهزة إستخباراته ومن تأليف وسائل إعلامه الرسمية!! تصبو من ورائها الى:
1- إشغال الرأي العام عن المشاكل الحقيقية بأحداث وهمية،
2- ونيل شيء من التعاطف يخفف من عزلة النظام الحاكم،
3- وفي نفس الوقت فرصة لتصفية معارضين بعد تلفيق تهم.
استراتيجية تكون في الغالب مثمرة فهي ترتكز وتراهن على إستبلاد شرائح عريضة من الشعب.
ما كان أحد ليطعن في مصداقية الأنباء الصادرة عن الجهات الرسمية لو كان في بلداننا العربية قضاء نزيه ومستقل، وسلطة تنفيذية تتمتع بالحياد وتحترم القانون وتحفظ الحقوق.
تقول الحكمة: إذا أردت فهم أي مشكلة وحلها فابحث عن المستفيد منها
المستفيد الأول هم الإخوان والعدو الصهيوني- الأمريكي الذين لا يريدون االخير لمصر أبدا ولا لأي دولة عربية مسلمة
الإخوان وراء أي عمل إرهابي يحدث في العالم العربي والإسلامي لكنهم احترفوا المظلومية والبكائية ويختفون وراء جماعات متطرفة أخرى في إطار توزيع وتبادل الأدوار، وهذه المسرحية لا تنطلي إلا على أتباعهم من قطيع السمع والطاعة.
محاولات اغتيال الرئيس السيسي تثبت أنه على حق لأنه يعرقل المخططات الصهيو أمريكية بأدوات إخوانية.
قتل وإرهاب في أقدس بقعة في الأرض !!!
حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها ومؤسساتها
وتحيا مصر والأمة العربية
فيلم هندي طويل
الإرهاب ملة واحدة
تقول الحكمة: إذا أردت فهم أي مشكلة وحلها فابحث عن المستفيد منها
المستفيد الأول هم الإخوان والعدو الصهيوني- الأمريكي الذين لا يريدون االخير لمصر أبدا ولا لأي دولة عربية مسلمة
الإخوان وراء أي عمل إرهابي يحدث في العالم العربي والإسلامي لكنهم احترفوا المظلومية والبكائية ويختفون وراء جماعات متطرفة أخرى في إطار توزيع وتبادل الأدوار، وهذه المسرحية لا تنطلي إلا على أتباعهم من قطيع السمع والطاعة.
محاولات اغتيال الرئيس السيسي تثبت أنه على حق لأنه يعرقل المخططات الصهيو أمريكية بأدوات إخوانية.
قتل وإرهاب في أقدس بقعة في الأرض !!! الله يلعنكم في كل زمان ومكان
حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها ومؤسساتها
وتحيا مصر والأمة العربية
اولا نتمنى للرئيس الملهم السلامة من كل مكروه ولكن المسألة ليست في الرئيس في مصر …المؤسسة العسكرية هي داء مصر المزمن لقد سبق واغتيل السادات هل انتهت مشاكل مصر بالطبع لا لأن العسكر هو من يدير دفة الأمور في مصر حسب روئيته وبصرف النظر إذا كانت تلك الرؤية صح أم خطأ وهي بالقطع خطأ والدليل على ذلك وضع مصر وشعب مصر الحالي من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك.
للأسف الشديد وصل النظام فى مصر لدرجة من الأنحطاط لم يسبقه فيها أحد وكذلك الأعلام المضلل الذين يتخيل أن الشعب المصرى والعربى تافه لدرجة أن يصدق مثل هذه الخزعبلات مثل تخيل من قبل أن يصدق جهاز الكفتة ، والأن يجب على المجتمع الدولى الحجر على النطام المصرى لعدم الاهلية العقلية
حاولوا مرتين إغتيال السيسي
هؤلاء المجرمون كانوا سيحرموننا متعة السخرية من أفكار طبيب الفلاسفة وديك البرابرة
من سيتحفنا في الطب بجهاز مثل جهاز الكفتة ؟
من سيحل معضلات الإقتصاد بالفكة والثلاجة الفارغة ؟
انا استغرب المعلقين الذين يقولوا انها تمثيلية
ما الدليل انها تمثيلية
ولماذ ا تدعى الحكومة المصرية ان هناك محاولة اغتيال للسيسى وما وجه الاستفادة للسيسى من ذالك
هو تاريخ الاخوان من قبل ثورة ١٩٥٢ كان كله رحمه ومحبة واحترام من لا يتفق مع أفكاره
التاريخ لا يكذب او يتجمل
لم يكن الجيش يحكم مصر
بل كان يحكم مصر الملك فاروق
ولم يكن للجيش المصرى اى تدخل فى الحياة السياسية من قريب او بعيد
ماذا حدث فى مصر
من جرايم من جماعة الاخوان وباعتراف الاخوان المسلمين أنفسهم
اولا اغتيال احمد ماهر رئيس وزراء مصر عام ١٨٤٥
ثانيا اغتيال النقراشي رئيس وزراء مصر عام ١٩٤٨
اغتيال وزراء داخلية الملك فاروق وكذالك قادة البوليس
وكبار القضاء وعلى رئيسهم الخزندار باشا
ان الاخوان تاريخهم ملطخ بالدماء
حتى ان حسن البنّا نفسه حاول ان يتهرب من المسؤلية عن ذالك ليفلت من المحاكمة وقال عبارته الشهيرة
ان افراد الاخوان الذين قاموا بكل هذه الاغتيالات
هم لا اخوان ولا مسلمين
وقد اعترف شقيق حسن البنّا لاحقا
ان كل الأوامر بالقتل تمت باوامر من حسن البنّا شخصيا للتنظيم السرى الخاص وهذا التنظيم متخصص بالاغتيالات
ياسادة يا كرام التاريخ مسجل ولن يمحوه الزمان
الشعب المصرى العريق فى تاريخه
لن ينطلى عليه ألاعيب الاخوان
والاستخفاف بالشعب والقول ان المعركة مع جيش الشعب وليس مع الشعب
ويظنون ان الشعب بينسى ان تاريخ الاخوان ملطخ بالدم من ايام الملك فاروق وحتى الان
لايولد الإرهاب إلا الإرهاب .