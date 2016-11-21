﻿خبير لـ«القدس العربي»: محاولتا اغتيال السيسي الأخطر في فندق سعودي… وبمشاركة 34 شرطيا في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال مصدر أمني مصري إن كشف جهات قضائية أمس الأول عن تفاصيل لهجمات في مصر والسعودية، تهدف إلى محاولات اغتيال للرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد وجود أخطار حقيقية من قبل جهات مخابرات تستخدم تنظيم «الدولة» في أكثر من بلد.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» مفضلا عدم ذكر اسمه، أن حصول تلك الهجمات كان وراء غياب السيسي عن القمة العربية الأخيرة، وأن الأخطر يتمثل في مشاركة 34 من أفراد الشرطة المصرية، وكذلك الهجوم الذي حدث في السعودية، حيث أن سيدة من التنظيم الإرهابي كانت مستعدة لهجوم انتحاري في أحد الفنادق الكبرى، لولا أن الأمن المصري أصر على عدم إقامة السيسي فيه.

وبالنسبة إلى الإجراءات الأمنية التي اعقبت تلك الهجمات، قال ان حركة الأمن الرئاسية تشمل بالفعل إجراءات مشددة، وتشمل أجهزة سيارات تكفي لمنع أي حركة لاستخدام الهواتف هجوميا، إلى جانب توسيع انتشار لقوات الأمن الخاصة من قوات الشرطة والجيش، وأخيرا النجاح في تحصيل اختراقات أمنية عالية أسفرت عن قتل أهم قيادي أمني في جماعة «الإخوان» أخيرا.

وعن أسباب التوقيت الحالي للكشف عن محاولات اغتيال السيسي وخاصة في السعودية، أشار المصدر إلى أن الرئاسة المصرية قصدت تفسيرا لخطاب السيسي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة عن أهمية اتخاذ الدول إجراءات قوية لمحاربة المنظمات الإرهابية، لما تشكله من خطورة قاتلة ضد العالم بأسره، بدلا من السماح للبعض بتقديم مساعدات لها، وأنه لم يقصد القضية السورية وحدها.

وشهدت وسائل الإعلام المصرية تعليقات واسعة عن محاولات اغتيال السيسي نظرا لكونها غير مسبوقة. وعلق الخبير الأمني فاروق المقرحي، خلال مداخلة على فضائية النهار ONE، على مخطط اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكة المكرمة، بقوله «لا أمل ولا تصالح مع جماعة الإخوان في أي وقت من الأوقات، وربنا بيسلم في كل وقت وزمان، والرئيس هدفه مصر والخير لكن عصابة الشر تخطط لارتكاب جرائمها».

وأضاف أن وزارة الداخلية فصلت جميع الضباط الملتحين التابعين لعناصر الإخوان وعددهم 34 ضابطا، وهم من قاموا بهذا التخطيط الإرهابي الذي يستهدف الرئيس عبد الفتاح السىسي للانتقام منه، مشيرا إلى أن الاختراقات لا يستطيع أحد منعها، لكن هناك عمليات تطوير مستمرة داخل جهاز الشرطة، وإدارة قائمة بذاتها لعملية فحص الضباط والعاملين في هذا الجهاز، لمراقبة عملهم وفحص الشكاوى وسلوكياتهم وتحركاتهم منذ تاريخ دخولهم الخدمة.

وعلق الكاتب الصحافي خالد صلاح، في برنامج «على هوى مصر» على المخطط الذي كشفه النائب العام لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تأديته مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، قائلا «الخطير والمخيف أن هؤلاء الذين لديهم قدرة على التخطيط لعمل اغتيالات وصلوا لمكة المكرمة». وتابع «في واحدة من أطهر بقاع الأرض، وفي أقوى عمليات تأمين ممكن تشوفها في حياتك موجودة في مكة المكرمة وفي كل المشاعر المقدسة». وأضاف أن ملابسات المخطط تذكر أن أحد هؤلاء الإرهابيين كان سيضع حزاما ناسفا بزوجته لتفجر نفسها في مجموعة من الحجاج في مكان آخر عن الذي يوجد فيه الرئيس السيسي آنذاك، لإشغال الأمن عن التأمين والقيام بعمليتهم داخل الفندق الذي يوجد فيه الرئيس السيسي.

وأشار إلى محاولة أخرى لاستهداف الرئيس السيسي من ضباط الإخوان الملتحين في جهاز الشرطة، لافتا إلى أن هاتين الخليتين تمت إحالتهما للقضاء العسكري، مضيفًا «وفي ناس بتقول مفيش مؤامرات اغتيالات ولا حاجة».

وقال العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء القاهرة» المذاع على قناة «TEN»، إن المجموعات التي حاولت اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعومة من أجهزة مخابرات دولية كبرى، بسبب حربه على الإرهاب، موضحا أن الدولة المصرية تواجه حربا لهدم أمنها القومي. وأَضاف أن جميع المصريين عليهم مسؤولية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تناسبا طرديا بأنه كلما زاد الاستقرار في القرارات الاقتصادية والسياسية والأمنية زادت معها العمليات الإرهابية، لذلك على المواطنين الإبلاغ عن كل من يشتبه به أو أي شخص له علاقة بالتنظيمات الإرهابية.

وأوضح الخبير الأمني أن هناك مخططًا ضد مصر مدروسا ومدعوما من أجهزة مخابرات، لافتًا إلى أن الإرهاب هدفه تحويل مصر لواحة من الخراب وجعل البلد في حالة من الفوضى.

من جانبه قال ماهر فرغلي، الخبير في الحركات الإسلامية، خلال مداخلة تليفزيونية، إن خلايا الإرهاب الفردي نتجت من مخزن يسمى «مخزن السلفية القاهرية»، لاسيما أن هذه السلفية تختلف عن سلفية ياسر برهامي.

وأضاف أن «السلفية القاهرية» خرجت منها حركة حازمون، والجبهة السلفية والمجموعات المسلحة فيما بعد، مثل بيت المقدس وداعش في مصر، مضيفًا «حدث اتصال بين هذه المجموعات وفرع تنظيم داعش في أرض الحرمين وكادوا يخططون لعمل مجموعة من العمليات مثل اغتيال الرئيس السيسي». وكانت التحقيقات في القضية قد اجريت على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.