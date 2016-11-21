﻿إدعاء الشيخ ميزو أنه «المهدي المنتظر» يثير الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار ادعاء محمد عبد الله نصر، الشهير بـ«الشيخ ميزو»، بأنه «المهدي المنتظر» ثورة عارمة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر».

وقال نصر خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الاثنين: «أعلن أنني أنا الإمام المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلا وأدعو السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي».

واستشهد نصر بالحديث النبوي الذي رواه أبو داود (4282) ـ واللفظ له ـ ، والترمذي (2230) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلا مِنِّي ـ أَوْ: مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ـ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

وتقدم المحامي المعروف، سمير صبري، عقب ادعاءات نصر، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضده للمطالبة بالتحقيق معه في ادعائه بأنه «المهدي المنتظر». وطالب في البلاغ بإحالة «الشيخ ميزو»، للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بارتكاب جريمتي «النصب وازدراء الأديان»، اللتين يعاقب عليهما القانون المصري.

وسخر المحامي سمير صبري، مما قاله الشيخ «ميزو»، قائلا « إن الوحي نزل على الشيخ ميزو في غرفة نومه، وإنه لا يمكنه التواصل مع أحد حاليا، لأنه في لحظة تجل»، قائلا: «الوحي نزل عليه في غرفة النوم.. اطلبوا له بوليس الآداب يروح له».وأضاف صبري ـ خلال اتصال هاتفي ببرنامج «انفراد» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، «عايزين نعرف بيعمل إيه في أوضته، فلازم نبعتله بوليس الآداب».

ودشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاغا بعنوان «الشيخ ميزو» للتعبير عن غضبهم الشديد من تصريحات محمد عبدالله نصر الشهير بميزو.

وأكد أحد النشطاء «محمد»أن تصريحات ميزو دليل قوي أنه مريض نفسي وعليه بالعلاج، قائلا: «ميزو مريض نفسي وعليه الدخول بمستشفى المجانين «.

فيما غردت سعاد :»هو احنا ناقصينك ياميزو سبنا في حالنا».وأضاف أسامة» :»لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم اكفنا الفتن ودعاة الفتن بما شئت».

وطالب إبراهيم بسرعة القبض على ميزو وعرضه على طبيب متخصص لتوقيع الكشف على قواه العقلية، قائلا: «على اثر التقرير يتم احالته للمحكمة الجنائية العاجلة، حيث توافرت في حقه جريمتي النصب وازدراء الأديان».

وسخر أحمد خطاب من خلال حسابه الشخصي على «تويتر» على هذا الادعاء، قائلا «الشيخ ميزو أعلن أنه المهدي المنتظر وبعدين طلب شير ونكز عشان الريبورتات، المهدي المنتظر مش عارف يسيطر على الفيس وهيسيطر على المسيخ الدجال». وقال محمد حامد، ايه عني يوم ما ربنا يبعتلنا المهدي المنتظر يسميه ميزو، سيدنا ميزو راح وسيدنا ميزو ده».

وأكدت رنا محمود أن «الشيخ ميزو أصابه الجنون، مضيفة ان إدعائه بكونه المهدي المنتظر خير دليل على أنه مصاب بمرض عقلي». وأضاف أشرف حسن، «حولوه إلى محكمة التمييز العقلي لاختبار مستواه العقلي والذهني يمكن يكون ضرب مخه». ووجه محمد نجيب، سؤالًا للشيخ ميزو، قائلا «أونكل ميزو ممكن تقولنا الدولار هينزل أمتى».

وسخرت الإعلامية والناشطة السياسية المصرية، آيات عرابي، قائلة في تغريدةٍ لها: «ميزو اعلن انه المهدي المنتظر. الدراسات اثبتت ان 99.99٪ من اللي ادعوا انهم المهدي تعرضوا للاغتصاب الجماعي في الصغر».

وقال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان: إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المدعو محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ ميزو بسبب ادعائه بأنه المهدي المنتظر ومطالبته للمسلين بمبايعته وذلك عبر صفحته الشخصيه فيسبوك.

وأوضح عبد السلام أنه سيطالب النائب العام بإيداع محمد عبدالله نصر مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية بسبب ادعاءاته لأن ما يدعيه لا يصدر إلا من دجال أو مريض نفسي يعاني من اضطرابات نفسية، كما حدث من قبل بعض المرضى النفسيين الذين ادعوا ذلك في السنوات الأخيرة وكان مصيرهم إيداعهم مستشفى الأمراض العقلية.

وتابع: ما قام به المدعو محمد عبد الله نصر يشكل جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار بقصد التشكيك في العقيدة الإسلامية وإحداث فتنة بين عموم المسلمين بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تقل مدته عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات والمنصوص عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات.

وهاجم الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، محمد عبد الله الشهير بـ»ميزو» بعد ادعائه بأنه المهدي المنتظر، مطالبا بعرضه على طبيب نفسي.

وقال شاهين، عبر تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: «فضيحة، محمد عبد الله يزعم أنه المهدي المنتظر الذي سيملأ الدنيا عدلا، والغريب أنه يستدل على ذلك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ينكر كتب الأحاديث كالبخاري ومسلم وغيرهما، بمعنى أن الحديث إذا كان في مصلحته الوهمية يستشهد به أما عدا ذلك فينكره».

وتابع مظهر شاهين: «السؤال طالما طلع المهدي هل علياء المهدي تقرب له، ويا ترى إيه خطته في مواجهة المسيخ الدجال»، مضيفاً: «كذب وبهتان وضلال مبين بهدف البحث عن الشهرة، أطالب بعرضه على طبيب نفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية».

واستنكر الإعلامي أحمد موسى، ما أعلنه الشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو، أنه هو المهدي المنتظر. ورفض خلال تقديمه حلقة أمس من برنامج، «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية، «صدى البلد»، التعليق على هذه التصريحات الغريبة التي من شأنها إثارة الرأي العام.

واكتفى موسى بقول: « انا مش عارف أقول إيه، بس الموضوع ميتسكتش عليه، دي حاجة عباسبة عباسية رسمي، الشيخ ميزو بيقول إنه المهدي المنتظر».

ولم تتوقف تصريحات ميزو المثيرة عند هذا الحد، لكنه أنكر في وقت سابق وجود عذاب القبر، الأمر الذي أثار استياء الكثيرين، حيث قال إن «عذاب القبر ليس من ثوابت الدين الإسلامي، وأن النقاب حرام شرعا».

وواصل ميزو تصريحاته التي كثيرا ما تثير سخرية رواد «السوشيال» بقوله: «إن نكاح الرجل غير المتزوج بامرأة غير متزوجة لا يعد زنا، بل هو أحد أنواع البغاء، فالزنا أن يقوم رجل مرتبط بزوجته، أو زوجة مرتبطة بزوجها، بممارسة الفاحشة»، على حد قوله. كما أثارت تصريحات الشيخ ميزو جدلا واسعا عندما وصف صحيح البخاري بـ«بالمسخرة» ـ على حد زعمه ـ مشيرا إلى أن بعض الروايات في التراث الإسلامي وهيمنة التيار الوهابي، هما منبع التطرف والإرهاب، على حسب تعبيره.

وفي تصريحات سابقة للشيخ ميزو، طالب بإدخال فن الرقص الشرقي في مناهج التعليم، قائلا: «من يحرم الرقص الشرقي عليه أن يأتي بدليل للتحريم»، مضيفا: «الرقص أفضل من الطالبات اللواتي يرتدين خيما سوداء، ويقطعن الطرقات ويدمرن منشآت الأزهر، وأنا عندما كنت صغيرا والله كنت أشاهد رقص نعيمة عاكف ولم تثر شهواتي».