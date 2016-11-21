﻿حفتر يسيطر على معظم الشرق الليبي باستثناء مدينة درنة ويتطلع إلى دخول طرابلس

ليبيا – من معتز المجبري: تسيطر قوات المشير خليفة حفتر، على أكثر من 98 في المئة من بنغازي وضواحيها، إضافة لسيطرتها على كامل شرق البلاد (من بلدة بن جواد غرباً، إلى الحدود الليبية المصرية شرقاً)، باستثناء مدينة درنه، التي تحاصرها قواته منذ عام ونصف العام، ناهيك عن دخولها مؤخراً لمدن بالجنوب، وسيطرتها على أخرى غرب البلاد. ففي بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية من حيث السكان، بدأت المعارك المسلحة قبل عامين، بعد أن دشن حفتر، في 16 أيار/ مايو 2014، (والذي كان وقتها لواء متقاعداً، قبل إعادة مجلس النواب له للخدمة وترقيته إلى فريق ركن ثم إلى مشير) عملية عسكرية تسمي «الكرامة»، ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة، متهماً إياها بالوقوف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي، وسلسلة الاغتيالات التي تصاعدت بالمدينة.

وبعد ذلك خسرت قوات حفتر، جميع مواقعها ومعسكراتها في بنغازي، وذلك في آب/أغسطس 2014، حيث سيطر مجلس شورى ثوار بنغازي (تحالف كتائب ثوار المدينة، تشكل رداً على عملية الكرامة)، مع تنظيم أنصار الشريعة، على كامل المدينة، وحاصروا قوات الكرامة، في زاوية ضيقة في مطار وقاعدة «بنينا» الجوية، ومرتفعات الرجمة (جنوب شرق بنغازي).

غير أن الأوضاع انقلبت في بنغازي، بعد أن أطلق أهالي من المدينة انتفاضة، في 15 تشرين الأول / أكتوبر 2014، هاجموا فيها عناصر مجلس ثوار المدينة وأنصار الشريعة داخل بنغازي، الذين كانت قواتهما الرئيسية تحاصر قوات الكرامة، في منطقتي بنينا والرجمة خارج المدينة، مما أجبرهم على التراجع، وتمكنت قوات الكرامة من فك الحصار عليها، وتحويل هزائمها إلى انتصارات، حيث خاضت معارك قصيرة بمناطق: راس اعبيده (مقر أنصار الشريعة)، والماجوري، والجلاء، والسلماني، وزواوه، استمرت جميعها ليومين، وانتهت بسيطرة قوات الكرامة مدعومة من أهالي مسلحين عليها.

لكن حفتر، الذي يملك شعبية في الأحياء، التي سيطر عليها في أطراف من المدينة، وجد صعوبة في التوغل داخلها، حيث خاضت قواته حرب شوارع عنيفة، لأزيد من سنتين، خلفت آلاف القتلى والجرحى، وعشرات الآلاف من النازحين.

لكن في الفترة الأخيرة، تمكنت قواته، من السيطرة على مناطق هامة بالمدينة، على غرار منطقة القوارشة (الخميس الماضي)، وقبلها منطقة الهواري (في 18 نيسان / أبريل 2016)، والليثي (في 23 شباط / فبراير 2016)، ومنطقة سيدي فرج وبوهادي (في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014)، وبوعطني (29 تشرين الاول/أكتوبر 2014).

ولم تعد تفصل قوات حفتر، عن إحكام السيطرة على كامل أحياء المدينة سوى ثلاث مناطق فقط، وهي: قنفودة (سيطرت على نصفها وتقع غربي المدينة مطلة على البحر)، وسوق الحوت، والصابري (وسط المدينة مطلة على البحر)».

وعن اهدافه المقبلة، يقول العقيد أحمد المسماري، الناطق العسكري باسم القيادة العامة لقوات حفتر، إن أعينهم «تنظر الى السرايا الحمراء»، في إشارة إلى العاصمة طرابلس. و»السرايا الحمراء»، قلعة تاريخية تقع في الزاوية الشمالية الشرقية من طرابلس القديمة، وتشرف على مينائها، وبحيرة السراي. وجاءت تصريحات المسماري، خلال احتفال قبل شهرين بالذكرى الثانية لانطلاق علميات قوات الكرامة في بنغازي.

وأوضح المسماري، حينها، أن ما تبقى في بنغازي، هي جيوب لمن سماهم «بقايا الإرهابيين»، في قنفودة. وقال إنه «قضي على الإرهاب في بنغازي، وأن المقبل هي العاصمة طرابلس». المسماري، أكد أيضا في تصريحات صحافية أخرى قبل أيام أن قواتهم لن تدخل إلى درنة (1430 كلم شرق طرابلس)، إلا من أجل قتال المجموعات الإرهابية، وستكون مسؤولة عن توفير الأمن لسكان المدينة، في إشارة لمجلس شوري مجاهدي درنة (تحالف كتائب إسلامية طردت تنظيم الدولة الاسلامية من المدينة في 2015) وأشار المسماري إلى أن «القوات الجوية قامت بعدة غارات في درنة لتمهيد دخولنا من الساحل».

وأعادت الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات التي يقودها حفتر، والمنبثقة عن مجلس النواب المنعقد ‏في طبرق (شرق) هذا الأسبوع حسابات المجتمع الدولي إزاء تلك القوات، لا سيما بعد توسيع حفتر مناطق سيطرته ‏ونفوذه على الأرض في منطقة بنغازي (شرق)، الأمر الذي قد يؤشر أيضا على إعادة الحسابات الخاصة بالمعادلة ‏السياسية الليبية رغم إقرارها من المجتمع الدولي.‏

هذا التقدم على الأرض، جعل الاتحاد الأوروبي يشيد، في بيان له على لسان ناطقة باسم خدمة العمل الخارجي بالاتحاد، ‏بانتصارات «الجيش الوطني الليبي»، وذلك في أول تعليق من الاتحاد يصف قوات حفتر صراحة بـ»الجيش الوطني ‏الليبي».‏

وحمل بيان الاتحاد الأوروبي اعترافا آخر بوصف الجماعات التي تقاتلها قوات حفتر، في بنغازي بأنها «إرهابية»، وذلك ‏في فقرته التي قال فيها «يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الليبيين للوحدة في الكفاح ضد الإرهاب»، مقدماً تعازيه لـ»ضحايا ‏أفراد الجيش أو اللبيبين الذين سقطوا وهم يكافحون ضد الإرهاب في بنغازي». ‏

وفي سياق إعادة الحسابات أيضاً، رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا «مارتن كوبلر»، بتقدم « ‏قوات الجيش الليبي في بنغازي». وأكد كوبلر، أن «القضاء على الإرهاب لمصلحة جميع الليبيين»، وذلك من خلال ‏تغريدتين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأعادت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على ‏موقع «فيسبوك»، نشرها إحداها. ‏

وقبل كل ذلك كان التغير في الموقف الغربي على ما يجري في بنغازي، صادر من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ‏‏»جوناثان وينر»، الذي أشاد بما سماها «تضحيات جنود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب في بنغازي».‏

وقال وينر، في تغريد له على صفحته في «تويتر»، ليلة الخميس – الجمعة الماضي: «تضحيات صعبة من جنود الجيش ‏الوطني الليبي، ذكرت هذا الأسبوع، 20 قتيلاً و40 جريحًا، في اشتباكات مكافحة الإرهاب في بنغازي».‏

تلك التطورات على الأرض والتغيير في المواقف التي تحسب لصالح حفتر، وقواته علق عليها نعيم الغرياني، أستاذ ‏العلوم السياسية في جامعة بنغازي، قائلا، إن «الغرب لا يعترف إلا بمبدأ القوة، وهو ما يفسر تغير التصريحات بشأن ‏الجيش بعد أن قارب من حسم المعركة لصالحه (في بنغازي)». ‏

وقال إن «الغرب لا يراهن على الحصان الخاسر». وتابع: «انتصار الجيش حاليا في بنغازي في ظل حظر السلاح الذي ‏يفرضه المجتمع الدولي يحرج الغرب كثيراً، لذلك سارع بعض سياسييه في تبني تلك الانتصارات ومباركتها».‏

وسابقاً، ورغم تحصل قوات حفتر (تضم جميع الوحدات النظامية في شرق البلاد، وبعض الوحدات في غربها، إضافة ‏لمتطوعين) للشرعية بعد اعتراف البرلمان بتلك القوات بعد انتخابه في تموز/ يوليو 2014، إلا أن المجتمع الدولي ‏سحب الاعتراف بتلك القوات بشكل غير مباشر، لأنها غير خاضعة لسلطة المجلس الرئاسي المنبثق عن جولات ‏الحوار، والذي يعتبره المجتمع الدولي صاحب الشرعية في البلاد.‏»الأناضول»